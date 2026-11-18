Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, với sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật. Trong đó có 4 đơn vị của Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Đây là dịp để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế và đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với người dân, du khách.

Trong khuôn khổ Liên hoan, khán giả có cơ hội khám phá thế giới múa rối phong phú, từ rối nước truyền thống Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn... Nhiều tác phẩm kết hợp múa rối với kể chuyện, kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, mang đến những trải nghiệm sân khấu đa dạng.

Đáng chú ý, mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một sắc thái văn hóa riêng, thể hiện qua những kỹ thuật trình diễn đặc trưng. Peru kết hợp múa rối với múa kéo độc đáo. Hàn Quốc giới thiệu rối gỗ cùng âm nhạc truyền thống. Thái Lan có kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng phối hợp điều khiển một con rối. Singapore mang đến nghệ thuật rối tay kết hợp kể chuyện. Malaysia giới thiệu rối bóng gắn với văn hóa đa sắc tộc...

Đại diện Việt Nam có 4 đoàn tham dự Liên hoan gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối dân tộc, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những sáng tạo kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có chuỗi hoạt động giao lưu, workshop, trưng bày con rối, giúp công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật biểu diễn độc đáo. Những hoạt động tương tác nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đưa nghệ thuật múa rối vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức tối 26/11; các chương trình biểu diễn dự thi diễn ra từ ngày 27/11 - 2/12; Bế mạc, trao giải vào tối 4/12.