Liên hoan Múa rối quốc tế 2026: NSND Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ kỳ vọng lan tỏa nghệ thuật múa rối
Diễn ra tại Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ gần 250 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 16 đơn vị nghệ thuật đến từ 13 quốc gia. Trong vai trò đại diện đơn vị chủ trì thực hiện, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có những chia sẻ về sức hút và dấu ấn chuyên môn của kỳ Liên hoan năm nay.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nsnd-nguyen-xuan-bac-chia-se-ky-vong-lan-toa-nghe-thuat-mua-roi.html