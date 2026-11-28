Những màn múa lân sư rồng rộn ràng với tiếng trống giục giã, những động tác biểu diễn khỏe khoắn luôn mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt và sức hấp dẫn riêng. Loại hình nghệ thuật truyền thống này ngày càng có thêm những cách tiếp cận gần gũi với giới trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường. Tại Trường THPT Đoàn Kết (xã Cổ Lễ), các thành viên Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng đang góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc bằng niềm đam mê và sự say mê luyện tập của tuổi trẻ.