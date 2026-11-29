Buổi chiều – Giao lưu tại Sân khấu Kiss Stage

17h00 – 17h20: Nhà hát Rối Cairo (Ai Cập)

Tối qua, Nhà hát Rối Cairo diễn thi "Zat và chiếc váy đỏ", phiên bản hiện đại của truyện "Cô bé quàng khăn đỏ". Chiều nay, khán giả có dịp gặp lại các nghệ sĩ của nhà hát rối được thành lập từ năm 1958 này.

17h25 – 17h45: PuppetKu's Theatre và Đại học Sư phạm Sultan Idris (Malaysia)

Đoàn mang đến sắc màu đa văn hóa của Malaysia qua nghệ thuật múa và múa rối. Đoàn do PGS.TS Loy Chee Luen, đồng sáng lập UNIMA Malaysia, thành lập năm 2003.

Buổi tối – Diễn thi tại Nhà hát À Ơi

20h00: Nhà hát Múa rối Việt Nam – vở "Nghêu Sò Ốc Hến"

Sau "Cảm xúc Long Thành" tối 26/11, Nhà hát Múa rối Việt Nam trở lại với vở rối cạn dài 60 phút dựng từ tích trò quen thuộc. Vở mang tiếng cười trào phúng, lật tẩy những kẻ quan lại tham lam, dốt nát. NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát, chia sẻ: "Chúng tôi muốn gửi gắm đến khán giả một câu chuyện cũ, một câu chuyện dân gian nhưng cách thể hiện mang yếu tố đương đại và một cách làm mới của nghệ thuật múa rối".

21h15: Nhà hát Paper Monkey (Singapore) – "Mạng nhện lừa dối"

Vở rối tay dài 30 phút, diễn bằng tiếng Anh, lấy từ tích Nhện tinh trong Tây Du Ký. Nhện tinh giăng tơ bắt Đường Tăng và Trư Bát Giới, còn Tôn Ngộ Không và Sa Tăng tìm cách giải cứu. Ông Benjamin Ho, Giám đốc nghệ thuật, cho biết vở đặt câu hỏi vì sao lũ Nhện tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, đồng thời gợi mở để khán giả suy ngẫm về luật nhân quả. "Paper Monkey luôn tin tưởng vào giá trị của các câu chuyện dân gian châu Á", ông nói.

22h00: Noisy Oyster (Vương quốc Anh) – "Gánh xiếc rối dây DaSilva"

Đây là màn xiếc rối dây theo lối truyền thống châu Âu, dài 30 phút. Mỗi con rối dây cổ biểu diễn một "trò" như một tiết mục xiếc. Đoàn được Nik Palmer và Sarah Rowland-Barker thành lập năm 2006, kết hợp rối với kịch câm, nghệ thuật hề và âm nhạc tự sáng tác. Cả gánh xiếc gói gọn trong ba chiếc va li.