Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Liên hoan quy tụ sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật, trong đó có 4 đơn vị của Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Theo dõi Liên hoan, khán giả sẽ có cơ hội khám phá thế giới múa rối phong phú, từ rối nước truyền thống Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn... Nhiều tác phẩm kết hợp múa rối với kể chuyện, kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, mang đến những trải nghiệm sân khấu đa dạng.

Đáng chú ý, mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một sắc thái văn hóa riêng, thể hiện qua những kỹ thuật trình diễn đặc trưng, Peru kết hợp múa rối với múa kéo độc đáo; Hàn Quốc giới thiệu rối gỗ cùng âm nhạc truyền thống; Thái Lan có kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng phối hợp điều khiển một con rối; Singapore mang đến nghệ thuật rối tay kết hợp kể chuyện; Malaysia giới thiệu rối bóng gắn với văn hóa đa sắc tộc...

Không gian sân khấu mở bên bờ biển của Nhà hát À Ơi là nơi diễn ra Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. (Ảnh: SG)

Đại diện Việt Nam có 4 đoàn tham dự Liên hoan gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối dân tộc, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những sáng tạo kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Điểm đáng chú ý của Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là việc lựa chọn Nhà hát À Ơi, thuộc quần thể Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc, làm địa điểm tổ chức. Đây là cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế đang nghỉ dưỡng tại đảo ngọc trong mùa du lịch cuối năm.

Theo đó, không dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tranh tài, Liên hoan còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, workshop, lớp học chuyên sâu (masterclass) và trưng bày con rối, giúp công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật biểu diễn độc đáo.

Du khách có thể thử làm rối bóng giấy Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, tìm hiểu kỹ thuật điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru hay khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập. Những hoạt động tương tác này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các gia đình, trẻ em và du khách, đưa nghệ thuật múa rối vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức tối 26/11; các chương trình biểu diễn dự thi diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12; Lễ bế mạc, vinh danh, trao giải được tổ chức tối 4/12.