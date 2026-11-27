Từ 17h, chuỗi 14 suất giao lưu của Liên hoan sẽ được mở màn tại Kiss Stage. Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng biểu diễn từ 17h đến 17h20; tiếp đó, Lunaria Marionette Show của Philippines giao lưu từ 17h25 đến 17h45. Chuỗi hoạt động này kéo dài đến ngày 3.12.

Lunaria Marionette Show nổi bật với nghệ thuật rối dây. Nghệ sĩ trẻ Elijah Lunaria từng biểu diễn lần đầu tại Việt Nam vào năm 2015, khi mới 7 tuổi, và trở lại Hà Nội năm 2019, giành giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc.

Bảy cảnh múa truyền thống của Myanmar

Buổi tối, tại Nhà hát À Ơi, Nhà hát Múa rối truyền thống Htwe Oo Myanmar mở màn phần thi quốc tế lúc 20h với Yoke Thé Pwe, chương trình rối dây dài 30 phút.

Tác phẩm gồm bảy cảnh múa truyền thống, do ba nghệ sĩ trong một gia đình biểu diễn cùng 16 con rối dây. Những nhân vật gỗ được điều khiển để bước đi, nhún nhảy và tái hiện các động tác của nghệ thuật múa cổ điển Myanmar trong không gian âm nhạc, trang phục truyền thống.

Nhà hát được vợ chồng nghệ sĩ Khin Maung Htwe và Tin Tin Oo thành lập năm 2006 tại Yangon. Cùng tham gia chương trình lần này là nghệ sĩ trẻ Thet Paing Htwe Oo, đại diện thế hệ tiếp nối nghề rối của gia đình.

Sử thi Ramayana qua nghệ thuật rối bóng Indonesia

Lúc 20h45, Đoàn nghệ thuật múa rối APA Indonesia trình diễn Kumbakarna Gugur - The Death of Kumbakarna. Chương trình có thời lượng 60 phút, khép lại đêm thi thứ hai của Liên hoan.

Tác phẩm được thể hiện bằng nghệ thuật rối bóng wayang, khai thác câu chuyện Kumbakarna trong sử thi Ramayana. Nghệ sĩ dalang đảm nhiệm đồng thời việc điều khiển nhân vật rối và dẫn dắt câu chuyện.

Ngày mai 28.11, chuỗi giao lưu tại Kiss Stage tiếp tục với Jose Navarro Theatre của Peru lúc 17h và Nhà hát Múa rối Việt Nam lúc 17h25.

Tại Nhà hát À Ơi, đêm thi bắt đầu lúc 20h với Cổng làng của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng. Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn The Cost of Carelessness lúc 21h; Nhà hát Múa rối Cairo của Ai Cập giới thiệu Zat and the Red Dress lúc 21h35.

LỊCH DIỄN HÔM NAY 27.11 Giao lưu tại Sân khấu Kiss Stage 17h - 17h20: Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng 17h25 - 17h45: Lunaria Marionette Show, Philippines Diễn thi tại Nhà hát À Ơi 20h: Nhà hát Múa rối truyền thống Htwe Oo Myanmar Yoke Thé Pwe | Rối dây | 30 phút 20h45: Đoàn nghệ thuật múa rối APA Indonesia Kumbakarna Gugur - The Death of Kumbakarna | Rối bóng wayang | 60 phút Địa điểm: Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. * Lịch có thể thay đổi theo thông báo của Ban Tổ chức.