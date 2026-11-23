Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua kết nối nghệ thuật, du lịch và dịch vụ

Lần đầu tiên Liên hoan Múa rối quốc tế được tổ chức tại Phú Quốc trong không khí tưng bừng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11). Liên hoan quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, phong cách biểu diễn và kỹ thuật múa rối đặc sắc, tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo giữa các nghệ sĩ. Đồng thời, giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới đến đông đảo công chúng.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2130/QĐ-BVHTTDL ngày 14/8/2026 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế 2026”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan; giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang triển khai thực hiện. Liên hoan diễn ra từ ngày 26/11-4/12, tại Nhà hát À Ơi, thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin, việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Qua đó, xúc tiến du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua sự kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, du lịch và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Bên cạnh đoàn "chủ nhà" Việt Nam, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ 12 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

13 quốc gia thuộc 5 châu lục sẽ tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là sự hội tụ của nhiều kỹ thuật biểu diễn độc đáo. Từ nghệ thuật rối dây Myanmar, rối tay Singapore, rối gỗ kết hợp âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc đến màn trình diễn độc đáo của ba nghệ sĩ Thái Lan, sự kết hợp giữa múa rối và điệu múa kéo truyền thống của Peru, hay nghệ thuật múa rối mặt nạ, rối bóng và rối từ vật dụng tái chế của Lào. Mỗi quốc gia đều mang đến một dấu ấn riêng.

Hòa chung vào không gian ấy, Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh góp mặt với các tiết mục rối que, rối dây. Ai Cập lại gây ấn tượng với nghệ thuật rối cạn qua những câu chuyện cổ tích được hiện đại hóa, trong khi Indonesia và Australia mang đến những màn trình diễn múa rối bóng đặc sắc.

Sự giao thoa của những phong cách biểu diễn khác biệt tạo nên bức tranh đa sắc về nghệ thuật múa rối thế giới, khẳng định sức sáng tạo, khả năng kết nối và vượt qua rào cản ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật giàu tính biểu cảm này.

Tài hoa kết nối năm châu

Tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, nước "chủ nhà" Việt Nam có 4 đơn vị nghệ thuật tham dự gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị mang đến những chương trình thể hiện sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn và các tích trò truyền thống đến những tìm tòi sáng tạo trong phương thức biểu đạt, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Thông qua các chương trình biểu diễn, nghệ thuật múa rối Việt Nam có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp biểu diễn và tư duy sáng tạo mới, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật múa rối Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nước chủ nhà Việt Nam năm nay có 4 đơn vị nghệ thuật tham dự gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Thông qua việc kết nối nghệ thuật với du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và điểm đến Phú Quốc, sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường và không gian sáng tạo, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn chính thức, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như giao lưu, hội thảo thực hành, lớp hướng dẫn chuyên sâu và trưng bày con rối, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật sáng tạo và biểu diễn độc đáo của nghệ thuật múa rối đến từ các quốc gia.

Đến với Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, công chúng có cơ hội tham gia workshop sáng tạo và làm rối bóng giấy Wayang Kulit của đoàn Malaysia, đón xem trình diễn kỹ thuật điều khiển rối dây, giới thiệu cấu tạo con rối của đoàn Myanmar. Đoàn Peru sẽ mang đến buổi trải nghiệm điều khiển rối kết hợp múa kéo truyền thống với đông đảo khán giả.

Ngoài ra, công chúng sẽ có cơ hội lắng nghe giới thiệu nghệ thuật rối Aragoz, chiêm ngưỡng trưng bày nhân vật trong tác phẩm của đoàn Ai Cập, trưng bày rối gỗ truyền thống của đoàn Hàn Quốc, cùng masterclass về kỹ thuật ba nghệ sĩ phối hợp điều khiển một con rối của đoàn Thái Lan.

Các hoạt động không chỉ là dịp để nghệ sĩ quốc tế giao lưu, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn mang nghệ thuật múa rối đến gần hơn với công chúng thông qua những trải nghiệm trực tiếp về quá trình sáng tạo, chế tác và điều khiển con rối. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Phú Quốc, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa và du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26/11. Các chương trình biểu diễn dự thi diễn ra từ ngày 27/11-2/12. Lễ bế mạc, vinh danh và trao giải sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 4/12, tại Nhà hát À Ơi, thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất. Thông qua việc kết nối nghệ thuật với du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và điểm đến Phú Quốc, sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường và không gian sáng tạo, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.