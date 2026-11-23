Tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tại Phú Quốc, Bộ phận Múa rối thuộc Đoàn Nhà hát Quốc gia Lào mang tới tác phẩm Cái giá của sự bất cẩn (The Cost of Carelessness). Chương trình được xây dựng theo hình thức rối lai ghép, kết hợp rối tay, rối que, rối bóng, rối đồ vật, mặt nạ và các nhân vật làm từ vật liệu tái chế.

Trong thời lượng 21 phút, bảy phân cảnh của vở diễn lần lượt đưa người xem từ không gian đời sống và di sản văn hóa Lào đến những hệ quả ngày càng nghiêm trọng của hành vi xả rác, thờ ơ với thiên nhiên.

“Sự bất cẩn là gốc rễ của những mất mát khôn lường”

Thông điệp xuyên suốt tác phẩm là: “Sự bất cẩn là gốc rễ của những mất mát khôn lường”.

Vở diễn bắt đầu từ những hành vi tưởng như nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: vứt rác không đúng nơi quy định, bỏ lại bao bì sau lễ hội, thờ ơ với vệ sinh môi trường. Khi lặp lại và tích tụ, những hành vi ấy tạo thành các bãi rác lớn, làm ô nhiễm đất, sông suối và không gian sống của cộng đồng.

Dòng sông từng nuôi dưỡng đời sống con người dần bị bao phủ bởi nhựa và hóa chất. Cá cùng các loài sinh vật dưới nước ăn phải rác, mắc bệnh và chết. Nguồn nước sạch trở nên ô nhiễm, kéo theo nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Trên đất liền, động vật hoang dã nhầm rác thải nhựa là thức ăn. Sự tổn hại không còn dừng lại ở từng cá thể mà lan tới chuỗi thức ăn, hệ sinh thái và sự cân bằng của tự nhiên.

Ở lớp diễn cao trào, rác thải được hình tượng hóa như một bóng đen khổng lồ đang chiếm lĩnh thế giới. Nhựa tồn tại qua nhiều thế hệ, đầu độc nguồn nước, gây hại cho động vật và cuối cùng quay trở lại đe dọa chính cuộc sống con người.

Những hệ quả ấy được nối dài bằng các hiện tượng thời tiết cực đoan, lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh. Trước một môi trường đang bị tổn thương, trẻ em trong tác phẩm không lựa chọn đứng ngoài. Các nhân vật cùng bạn bè tổ chức dọn rác, phục hồi thiên nhiên và vận động cộng đồng thay đổi hành vi.

Vở diễn vì thế không khép lại bằng sự tuyệt vọng. Sau lời cảnh tỉnh là thông điệp về hy vọng và hành động, kêu gọi mỗi người chuyển từ thói quen bất cẩn sang ý thức chủ động, cùng bảo vệ môi trường trước khi quá muộn.

Khi vật liệu bỏ đi trở thành nhân vật sân khấu

Điểm nổi bật của Cái giá của sự bất cẩn nằm ở sự thống nhất giữa nội dung và hình thức biểu đạt. Những vật liệu bị bỏ đi, vốn là nguyên nhân tạo nên khủng hoảng rác thải, được các nghệ sĩ thu gom, tạo hình và biến thành những nhân vật rối có đời sống riêng.

Giấy, vải vụn, tre, hộp xốp, túi nhựa, thùng carton, gáo dừa khô và lá cây được sử dụng để chế tác hệ thống rối đa dạng. Chất liệu đời thường tạo nên bề mặt, màu sắc và chuyển động đặc trưng cho từng nhân vật, đồng thời trực tiếp tham gia kể câu chuyện về môi trường.

Từ những vật liệu ấy, đoàn phát triển năm nhóm hình thức biểu diễn gồm rối tay, rối que, rối bóng Nang Bak Tue, rối đồ vật và diễn mặt nạ.

Với rối tay, chuyển động của ngón tay, cổ tay và cánh tay giúp nhân vật thể hiện hành động, phản ứng và sắc thái riêng. Ở rối que, hệ thống trục cùng thanh điều khiển hỗ trợ vận hành đầu, miệng, thân và các chi của con rối; một nhân vật có thể cần từ một đến ba nghệ sĩ phối hợp.

Rối bóng tạo hình ảnh trên màn chiếu bằng những con rối làm từ da, giấy dày hoặc nhựa. Trong khi đó, rối đồ vật kết hợp chuyển động hình thể của nghệ sĩ với hộp, khối gỗ, gáo dừa và các vật dụng được tìm thấy trong đời sống.

Phần diễn mặt nạ sử dụng chất liệu tự nhiên, gắn biểu đạt hình thể và múa với những câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng, truyền thuyết cùng các bài học đạo đức của người Lào.

Sự chuyển đổi liên tục giữa các hình thức tạo nên một không gian sân khấu nhiều lớp. Diễn viên có lúc đứng sau con rối, có lúc trực tiếp xuất hiện và trở thành một phần của hình tượng. Con rối, mặt nạ, cơ thể nghệ sĩ, màn chiếu và đồ vật cùng tham gia kiến tạo câu chuyện.

Âm nhạc trong tác phẩm có sự hiện diện của tiếng khèn Lào, góp phần giữ dấu ấn văn hóa bản địa trong một chương trình đề cập vấn đề môi trường mang tính toàn cầu.

Hành trình gìn giữ một truyền thống lâu đời

Nghệ thuật múa rối tại Lào có lịch sử từ thế kỷ XIV, vào thời vua Fa Ngum của Vương quốc Lan Xang, bắt nguồn từ nghệ thuật rối cung đình E-pok ở Luang Prabang. Loại hình này từng được trình diễn trong nghi lễ hoàng gia và những lễ hội truyền thống lớn.

Ngày 1.1.1979, Đoàn Múa rối Quốc gia được chính thức thành lập tại Viêng Chăn. Hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan văn hóa và nghệ thuật biểu diễn Lào, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo tồn di sản, giáo dục cộng đồng và đưa nghệ thuật múa rối tham gia vào những vấn đề xã hội đương đại.

Từ năm 1989 đến 2018, đoàn lưu diễn trên khắp đất nước, phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông về trẻ em, sức khỏe và môi trường; đồng thời đưa múa rối tới trường học, cộng đồng và khu vực nông thôn. Đoàn cũng tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai và nhiều hoạt động văn hóa lớn tại Lào.

Qua quá trình giao lưu, biểu diễn ở nhiều quốc gia, các nghệ sĩ tiếp thu thêm phương pháp dàn dựng và kỹ thuật biểu diễn, sau đó kết hợp với bản sắc truyền thống để phát triển phong cách rối lai ghép.

Đằng sau hệ thống rối nhiều chất liệu là quá trình truyền nghề giữa các thế hệ. Những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm hướng dẫn lớp trẻ từ kỹ thuật điều khiển, thiết kế cấu trúc và chế tác đạo cụ đến phương pháp tập luyện, phối hợp chuyển động, hơi thở và âm nhạc.

Đưa khán giả bước vào thế giới của con rối

Không chỉ tham gia biểu diễn, đoàn Lào còn mở rộng câu chuyện môi trường qua hoạt động trưng bày và trải nghiệm dành cho công chúng.

Trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn dự kiến giới thiệu bộ sưu tập gồm 25 con rối. Mười con rối khác được dành cho hoạt động tương tác, giúp người tham gia trực tiếp tìm hiểu cơ chế vận hành và thử những thao tác điều khiển cơ bản.

Tại workshop, nghệ sĩ giới thiệu một số kỹ thuật múa rối, đồng thời chia sẻ cách biến vật liệu quen thuộc trong đời sống thành nhân vật sân khấu. Hoạt động này giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật múa rối từ cả hai góc độ: kỹ thuật biểu diễn và quá trình sáng tạo thủ công.

Quan trọng hơn, việc tự tay tạo nên một con rối từ vật liệu đã qua sử dụng giúp thông điệp bảo vệ môi trường trở nên cụ thể. Rác thải không chỉ xuất hiện như vấn đề được phản ánh trên sân khấu mà còn trở thành chất liệu để khơi gợi trí tưởng tượng và thay đổi cách nhìn của người tham gia.

Từ những vật tưởng đã hết giá trị sử dụng, các nghệ sĩ tạo nên một thế giới chuyển động, có nhân vật và câu chuyện. Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật, giáo dục và trách nhiệm xã hội trong Cái giá của sự bất cẩn.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác