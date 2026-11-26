Toàn bộ chuỗi hoạt động của Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra liên tục trong 11 ngày, từ ngày 25.11 đến hết ngày 05.12.2026. Lịch trình các sự kiện trọng tâm được bố trí cụ thể như sau:

Ngày 25.11: Đón tiếp các đoàn nghệ thuật, Hội đồng Nghệ thuật và hoàn tất công tác chuẩn bị.

Tối 26.11 (từ 20h00): Lễ Khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, ngay sau đó là tiết mục mở màn dự thi của nước chủ nhà Việt Nam (Cảm xúc Long Thành – Nhà hát Múa rối Việt Nam).

Từ tối 26.11 đến tối 02.12: Diễn ra các chương trình biểu diễn dự thi chính thức vào khung giờ buổi tối (từ 20h00 hằng ngày) với 18 vở diễn và chùm tiết mục đến từ 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam cùng 12 đoàn quốc tế.

Tối 04.12 (từ 20h00): Lễ Bế mạc, tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan.

Ngày 05.12: Các đoàn nghệ thuật quốc tế kết thúc hành trình và trở về nước.

Hai không gian nghệ thuật chính tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town)

Toàn bộ các hoạt động chuyên môn và biểu diễn phục vụ công chúng của Liên hoan năm nay được tổ chức tại hai địa điểm thuộc Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang:

Nhà hát À Ơi: Là trung tâm diễn ra các hoạt động chuyên môn trọng điểm của Liên hoan, bao gồm lịch tập luyện sân khấu ban ngày của các đoàn, toàn bộ các đêm diễn thi chính thức, cùng Lễ Khai mạc (tối 26.11) và Lễ Bế mạc – trao giải (tối 04.12).

Sân khấu Kiss Stage: Là không gian mở dành cho chuỗi chương trình biểu diễn giao lưu (diễn ra từ 17h00 đến 17h45 vào các ngày 27.11 – 03.12), nơi khán giả và du khách có cơ hội thưởng thức nghệ thuật múa rối ngoài trời và tương tác trực tiếp cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Với lịch trình dày đặc kéo dài từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, khán giả đến với Phú Quốc trong dịp này sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội nghệ thuật sôi động, khám phá sự giao thoa giữa múa rối truyền thống Việt Nam và tinh hoa sân khấu múa rối thế giới.