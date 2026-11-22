Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026
Ngày 22/11/2026, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với sự tham gia của các cụm phường, xã trong tỉnh. Đây là một hoạt động hấp dẫn nằm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lien-hoan-hat-then-dan-tinh-va-trinh-dien-trang-phuc-dan-toc-tinh-lang-son-nam-2026-post1405120.html