Đội cụm xã Bình Gia trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Bình Gia trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Bình Gia trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Văn Lãng trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Văn Lãng trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Đội cụm xã Bắc Sơn trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Bắc Sơn trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đội cụm xã Bắc Sơn trình diễn các tiết mục tại Liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.