Liên hoan hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra ngày 2/10 tại Phố đi bộ Kim Đồng

Đội văn nghệ phường Tân Giang tích cực tập luyện trước thềm Liên hoan.

Liên hoan có sự tham gia của 14 xã, phường, gồm: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Quảng Hòa, Hòa An, Đông Khê, Hạ Lang, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trường Hà, Thông Nông, Thạch An và Nguyên Bình. Để chuẩn bị cho Liên hoan, các địa phương đang tập trung xây dựng, luyện tập các tiết mục hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Cao Bằng; tình yêu quê hương, tình bạn, tình yêu đôi lứa; những tấm gương người tốt, việc tốt; phản ánh đời sống, sinh hoạt, lao động sản xuất và giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng gặp gỡ, giao lưu, Liên hoan còn tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần duy trì và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống giữa các thế hệ. Thông qua Liên hoan, các giá trị đặc sắc của hát Then, đàn tính và trang phục truyền thống các dân tộc được giới thiệu rộng rãi đến nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Cao Bằng, từng bước phát huy văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.