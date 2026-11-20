Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung tặng hoa thành viên Ban giám khảo liên hoan. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung cho rằng: Âm nhạc từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống mỗi người, nhất là với giới trẻ, âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui, sự sẻ chia mà còn là nơi gửi gắm những ước mơ, hoài bão, tình cảm chân thành và khát vọng cống hiến. Mỗi bài hát mang một giai điệu, một câu chuyện nhưng điểm chung là khả năng kết nối tâm hồn, khơi dậy cảm xúc đẹp và truyền đi những thông điệp ý nghĩa.

Đặc biệt, qua những ca khúc về quê hương, đất nước, con người và truyền thống dân tộc, âm nhạc còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và hun đúc tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội. Từ những thanh âm ấy, tuổi trẻ không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống mà còn tìm thấy động lực để lan tỏa yêu thương, sống tích cực và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với mong muốn tạo thêm sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích, để đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và thể hiện niềm đam mê ca hát, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố phối hợp cùng Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai tổ chức Liên hoan Giai điệu thanh niên “Dong Nai Star Voice” năm 2026 (chặng 2).

Phần dự thi của các thí sinh. Ảnh: Nga Sơn

Trải qua vòng sơ khảo trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh tham gia trình diễn trực tiếp tại liên hoan. Mỗi thí sinh trình diễn một ca khúc tự chọn có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu con người, truyền thống cách mạng, tinh thần nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Kết thúc phần dự thi của các thí sinh, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải khuyến khích cho 3 thí sinh. Đồng thời lựa chọn những tiết mục xuất sắc để công diễn và trao giải nhất, nhì, ba trong đêm Gala tổng kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23-11 tới.