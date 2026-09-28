Liên hoan diễn xướng hầu Thánh – điểm nhấn tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Hầu Thánh là nghi lễ đặc trưng tại đền Kiếp Bạc, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, nhằm tôn vinh công lao, uy đức của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước, đồng thời góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần.

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Hải Phòng chúc mừng Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh tại Liên hoan diễn xướng hầu Thánh

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chương trình Liên hoan diễn xướng hầu Thánh được tổ chức nhằm tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần.

Hầu Thánh có nhiều nghi lễ, lễ tiết và hình thức diễn xướng khác nhau, căn cứ vào mục đích, nội dung từng canh hầu có thể chia thành ba loại cơ bản: hầu trình đồng, mở phủ; hầu việc Thánh và hầu mừng. Thông qua nghi lễ, âm nhạc, hát văn, trang phục và các lối thức diễn xướng, hình tượng, công lao và phẩm chất của Đức Thánh Trần cùng các nhân vật lịch sử thời Trần được tái hiện bằng ngôn ngữ văn hóa dân gian trang trọng, sinh động.

Trong không gian linh thiêng, các thanh đồng hóa thân vào hình tượng các vị Thánh, thực hành những nghi thức cầu phúc, cầu an. Sự kết hợp giữa nghi lễ, âm nhạc, hát văn, trang phục và diễn xướng tạo nên một hình thức thực hành văn hóa tâm linh giàu tính biểu cảm.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh thực hành diễn xướng hầu Thánh

Đền Kiếp Bạc gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời là một trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Trải qua nhiều thế kỷ, tín ngưỡng này trở thành một bộ phận trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tri ân tiền nhân.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 3 đoàn nghệ nhân đến từ Hà Nội và Hải Phòng, diễn ra trong các buổi tối từ ngày 17 đến 19.8 âm lịch.

Thanh đồng, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh là người đầu tiên thực hiện diễn xướng trong khuôn khổ Liên hoan. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, ông cho biết đây là niềm vinh dự khi được thực hành nghi lễ tại không gian linh thiêng đền Kiếp Bạc, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần.

Với Nghệ nhân ưu tú, mỗi giá hầu không chỉ là sự thực hành tín ngưỡng mà còn là cách thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Đức Thánh và các bậc tiền nhân.

Theo Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ hội mùa Thu năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 20.8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và du lịch. Một trong những điểm nhấn là việc công bố bộ nhận diện thương hiệu Quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bên cạnh đó là lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và chương trình nghệ thuật tôn vinh Đức Thánh Trần, qua đó phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của di tích.

Ngày 27.9, hơn 5 vạn du khách đến với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Ngoài ra, chương trình Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng được tổ chức theo hướng tăng tính trải nghiệm cho người dân và du khách.

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm, chương trình năm nay chú trọng các hoạt động để du khách trực tiếp tham gia như in khắc mộc bản, làm bánh đậu xanh Côn Sơn, trải nghiệm các công đoạn của một số làng nghề truyền thống, làm tượng, làm gốm và thưởng thức trình diễn múa rối nước tại hồ Nguyễn Trãi.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Theo ông Lê Duy Mạnh, lễ hội năm nay, cùng với việc đầu tư hạ tầng, công tác ứng dụng công nghệ số cũng được tăng cường nhằm hỗ trợ du khách. Thông tin về cơ sở lưu trú, dịch vụ, giá cả, số buồng và các hoạt động được tích hợp để thuận tiện tra cứu qua điện thoại, kết hợp với hệ thống mã QR và nền tảng Smart Hải Phòng. Du khách cũng có thể đăng ký các tour, tuyến trải nghiệm, kết hợp tham quan, ăn uống và lưu trú.

Theo Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thời tiết thuận lợi, hạ tầng được cải thiện và các hoạt động lễ hội ngày càng chú trọng chiều sâu trải nghiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho lượng khách về di tích.

Riêng trong ngày 27.9, khu di tích đón khoảng hơn 5 vạn lượt nhân dân và du khách.