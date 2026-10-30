Liên hoan Dân ca, Dân vũ và Nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (mở rộng) năm 2026

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các đại biểu tham dự

Liên hoan quy tụ 17 câu lạc bộ với hơn 300 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên không chuyên tham gia. Trong đó, có 15 câu lạc bộ của tỉnh Lâm Đồng và 2 câu lạc bộ đến từ TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự

Trải qua 7 kỳ tổ chức, liên hoan ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, trở thành sân chơi văn hóa, nghệ thuật quần chúng, góp phần duy trì phong trào hát dân ca trong các tầng lớp Nhân dân lao động.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự

Các tiết mục dân ca, dân vũ và nhạc cổ truyền không chỉ mang đến không khí giao lưu, học hỏi mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giám khảo tại liên hoan

Liên hoan góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa và lòng hiếu khách của Lâm Đồng đến bạn bè, du khách; đồng thời, tôn vinh những làn điệu dân ca, điệu múa và nhạc cụ truyền thống, góp phần gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống hiện đại.

Các tiết mục biểu diễn tại liên hoan

Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa tình yêu văn hóa dân gian và tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong chuỗi hoạt động văn hóa hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.