Không khí sôi nổi của lễ khai mạc Liên hoan Dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nghệ nhân, diễn viên đến từ các câu lạc bộ, đoàn, đội nghệ thuật quần chúng và Nhân dân các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự Liên hoan. Ảnh: Hoàng Đông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng Hoàng Văn Hoằng tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan. Ảnh: Hoàng Đông

Các đội thi tham gia Liên hoan. Ảnh: Hoàng Đông

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức khẳng định, nếu lịch sử làm nên chiều sâu của một vùng đất thì văn hóa chính là hồn cốt, là sức sống bền bỉ của vùng đất ấy. Tại Thanh Hóa, hồn cốt đó hiện hữu sinh động từ những làn điệu dân ca mượt mà, câu hò trên dòng sông Mã vùng đồng bằng đến tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng trống nơi núi rừng và các điệu múa đặc trưng của đồng bào Thái, Mường, Dao, Mông cùng nhiều cộng đồng dân tộc khác.

NSND Hàn Hải phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Hoàng Đông

Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải kỳ vọng Liên hoan sẽ tiếp thêm động lực cho các nghệ nhân - những “người giữ lửa văn hóa” ở cơ sở, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố văn nghệ trẻ giàu đam mê để tiếp nối mạch nguồn di sản.

Các tiết mục tham gia Liên hoan trong đêm khai mạc. Ảnh: Hoàng Đông

Ngay sau nghi thức khai mạc, đêm diễn tối 28/11 mở màn sôi nổi với 21 tiết mục của 7 đơn vị đầu tiên, tái hiện đa dạng các loại hình diễn xướng dân gian giàu cảm xúc và đậm sắc thái vùng miền như Múa đèn chạy chữ, Hát xẩm Thập Ân, Liên khúc Hò sông Mã (Hò sảng ngược, Hò xuôi nhịp đôi một); điệu Múa Cá sa cùng hai làn điệu dân ca khặp Thái và Mời rượu của dân tộc Thái...

Tiết mục “Liên khúc Hò sông Mã” do CLB Nghệ thuật Truyền thống Bến quê xã Thiệu Quang thể hiện. Ảnh: Hoàng Đông

Đông đảo khán giả theo dõi các tiết mục. Ảnh: Hoàng Đông

Kết thúc hai ngày Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, bế mạc và trao giải cho những đội thi xuất sắc nhất gồm 12 giải toàn đoàn (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 3 giải Khuyến khích), 15 giải tiết mục (3 giải A, 5 giải B, 7 giải C) và 5 giải phụ dành cho nghệ nhân, diễn viên, tiết mục ấn tượng.

Không chỉ là cuộc hội ngộ giữa các vùng miền, dân tộc và thế hệ, Liên hoan Dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026 còn khẳng định vai trò hạt nhân của các câu lạc bộ văn hóa ở cơ sở, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và để mỗi người dân trở thành chủ thể tích cực gìn giữ sắc thái văn hóa xứ Thanh.