Liên hoan 'Chuyện thanh xuân': Nơi sinh viên nghệ thuật tỏa sáng tài năng

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp báo công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Với định hướng kết nối sinh viên nhiều chuyên ngành, tạo điều kiện để người trẻ hiện thực hóa ý tưởng và đưa tác phẩm đến với công chúng, liên hoan được kỳ vọng góp phần đổi mới hoạt động đào tạo, phát hiện tài năng và bổ sung nguồn nhân lực sáng tạo cho công nghiệp văn hóa.

Liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân" là sân chơi cho các sinh viên tỏa sáng tài năng. Ảnh: Ban tổ chức

Với chủ đề “Chuyện thanh xuân”, liên hoan tạo không gian để sinh viên thể hiện ký ức, khát vọng, tình yêu, đam mê và hành trình trưởng thành qua các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và nghệ thuật đương đại.

Chia sẻ về liên hoan, TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia sáng tạo, đóng góp vào đời sống văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực. Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” là một trong những hoạt động trọng điểm của nhà trường nhằm cụ thể hóa định hướng này, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.

TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chia sẻ. Ảnh: Ban tổ chức

Theo TS.NSƯT Bùi Như Lai, trong khuôn khổ liên hoan, những sinh viên có điểm số xuất sắc ở các chuyên ngành sẽ được kết nối, gặp gỡ, trao đổi, đưa ra quan điểm, ý tưởng để cùng thực hiện tác phẩm. Thông qua các tác phẩm, người trẻ thể hiện tiếng nói, quan điểm và góc nhìn đối với sự phát triển của đời sống hôm nay. Ban tổ chức dành một khoản kinh phí để tạo điều kiện cho các sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng mình.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, Liên hoan hướng tới kết nối sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng. Thông qua quá trình phối hợp sáng tạo, sinh viên có cơ hội thử sức với những hình thức thể hiện mới, làm việc cùng các chuyên ngành khác và từng bước tiếp cận môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Ban tổ chức kỳ vọng những tác phẩm có chất lượng sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các liên hoan, sân chơi nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá việc tổ chức Liên hoan “Chuyện thanh xuân” là hướng đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Theo Thứ trưởng, kết quả đào tạo cần được thể hiện qua chất lượng tác phẩm và năng lực của những tài năng trẻ. Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu về nguồn nhân lực sáng tạo nội dung ngày càng lớn, các trường nghệ thuật cần tạo dựng những không gian thực hành thực chất để sinh viên phát triển ý tưởng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật và hình thành sản phẩm có khả năng tiếp cận công chúng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng bày tỏ mong muốn liên hoan được duy trì, mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo, hướng tới khả năng tập hợp sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước. “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng đồng hành để những tác phẩm chất lượng có cơ hội tham gia các triển lãm, liên hoan ở quy mô quốc gia”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Ban tổ chức chia sẻ về liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân". Ảnh: Ban tổ chức

Ban tổ chức mong muốn “Chuyện thanh xuân” trở thành hoạt động thường niên, mỗi kỳ mang một nội dung và thông điệp riêng, đồng thời tạo cơ hội để các khối sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và truyền hình tăng cường phối hợp, cùng phát triển những tác phẩm có sức sống trong đời sống nghệ thuật.

Cùng với việc công bố liên hoan, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, được xây dựng trên nền tảng kế thừa truyền thống, hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập. Hệ thống nhận diện thống nhất được kỳ vọng tăng cường hình ảnh nhà trường trên các nền tảng truyền thông, trong hoạt động đào tạo, sáng tạo và hợp tác trong nước, quốc tế.