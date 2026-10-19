Liên hoan 'Chuyện thanh xuân': Mở không gian sáng tạo, chắp cánh tài năng nghệ thuật trẻ

Ngày 19.10, tại Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp báo công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của trường. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và phát biểu tại chương trình.

Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” hướng tới xây dựng không gian sáng tạo để sinh viên thể hiện ký ức, khát vọng, tình yêu, đam mê và hành trình trưởng thành qua ngôn ngữ nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để người học vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn sáng tác, đồng thời đưa góc nhìn, trải nghiệm và tiếng nói của thế hệ mình đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan quy tụ các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và nghệ thuật đương đại.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao tinh thần đổi mới của nhà trường trong việc tổ chức sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đào tạo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, chất lượng đào tạo cần được thể hiện qua chính những sản phẩm sáng tạo và tài năng được bồi dưỡng. Vì vậy, ông kỳ vọng liên hoan sẽ mang lại những kết quả thực chất, đồng thời trở thành tiền đề để nhà trường mở rộng quy mô hoạt động trong những năm tới.

Từ mô hình này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gợi ý, ở lĩnh vực điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có thể hướng tới tổ chức liên hoan phim dành cho sinh viên các trường; lĩnh vực sân khấu có thể hình thành liên hoan dành cho các cơ sở văn hóa, nghệ thuật.

Theo ông, đây không chỉ là dịp để sinh viên thử sức, thể hiện năng lực sáng tạo mà còn góp phần phát hiện, vun đắp những tài năng mới, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Về phía Bộ VHTTDL, các đơn vị thuộc Bộ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ quảng bá những tác phẩm có chất lượng, tạo điều kiện để sinh viên đưa sản phẩm tham gia các triển lãm, liên hoan nghệ thuật ở quy mô quốc gia, từ nhiếp ảnh, mỹ thuật đến sân khấu, điện ảnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, TS. NSƯT Bùi Như Lai chia sẻ

Tại buổi họp báo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, TS. NSƯT Bùi Như Lai cho biết, Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, đưa kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ Liên hoan, những sinh viên có kết quả xuất sắc ở các chuyên ngành sẽ được kết nối, gặp gỡ, trao đổi quan điểm, đề xuất ý tưởng và phối hợp thực hiện tác phẩm. Nhà trường sẽ dành kinh phí hỗ trợ để các ý tưởng có cơ hội trở thành sản phẩm nghệ thuật cụ thể, qua đó thể hiện tiếng nói, góc nhìn của người trẻ trước những vấn đề của đời sống đương đại.

Theo TS. NSƯT Bùi Như Lai, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL, việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia sáng tạo, đóng góp vào đời sống văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực. Liên hoan “Chuyện thanh xuân” là một trong những hoạt động trọng điểm của nhà trường nhằm cụ thể hóa định hướng này, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.

Họp báo diễn ra vào ngày 19.10 tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Không dừng lại ở một sân chơi dành riêng cho sinh viên, Liên hoan còn hướng tới kết nối người học với giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng. Qua đó, sinh viên có cơ hội trải nghiệm quy trình sáng tạo, tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; những tài năng trẻ và tác phẩm có chất lượng cũng có thêm cơ hội được phát hiện, quảng bá, tiếp tục phát triển.

Ban tổ chức kỳ vọng Liên hoan sẽ được duy trì thường niên, với những chủ đề và thông điệp riêng trong từng kỳ, đồng thời tìm kiếm các tác phẩm đủ chất lượng để tham gia những liên hoan phim, liên hoan nghệ thuật trong khu vực và hướng tới quốc tế.

Theo kế hoạch, Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” diễn ra từ ngày 5 đến 17.12 tại Hà Nội. Tại lễ kỷ niệm thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vào ngày 17.12 sắp tới, nhà trường sẽ giới thiệu các tác phẩm nổi bật, đồng thời trưng bày các sản phẩm hội họa, nhiếp ảnh của liên hoan.

Về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), TS. NSƯT Bùi Như Lai nhấn mạnh, Ban tổ chức không chấp nhận sử dụng AI trong hạng mục phim ngắn nhằm đề cao dấu ấn sáng tạo và năng lực chuyên môn của sinh viên.

Ông cũng khẳng định, trước những băn khoăn của giới văn học, nghệ thuật và điện ảnh về sự phát triển nhanh chóng của AI, người trẻ cần chủ động làm chủ công nghệ, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo thay vì để công nghệ chi phối quá trình làm nghề.

Nhân dịp này, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước đổi mới trong cách xây dựng và truyền tải hình ảnh của nhà trường.

Trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống đã được bồi đắp qua quá trình đào tạo và phát triển, bộ nhận diện hướng tới thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động, cởi mở và khả năng hội nhập của một cơ sở đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh mới. Sự thay đổi còn hướng tới xây dựng hệ thống hình ảnh đồng bộ, nhất quán trên các kênh truyền thông, trong hoạt động giảng dạy, thực hành sáng tạo và kết nối nghề nghiệp.

Qua đó, nhà trường kỳ vọng nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, lan tỏa những giá trị đào tạo nghệ thuật, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế.