Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thanh niên; lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã; cùng 200 học sinh ưu tú thuộc 10 đội thi đại diện cho các CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tiêu biểu trên địa bàn triển khai Dự án 8.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: Chăm lo giáo dục và bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình, địa phương và đất nước. Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí đề nghị các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhà trường để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB. Trong thời gian tới, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn; xây dựng môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em thực sự là chủ thể được tham gia, được lắng nghe và phát huy vai trò.

Đồng thời, các cấp Hội cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tiêu biểu cùng cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Dự án 8 trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh trình diễn tại chương trình khai mạc Liên hoan.

Các đại biểu cùng đông đảo học sinh tham dự Liên hoan các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tỉnh năm 2026.

Thời gian qua, những định kiến giới và rào cản tiềm ẩn trong đời sống xã hội vẫn là thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trẻ em gái tại các vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, thúc đẩy bình đẳng giới không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức hay xóa bỏ định kiến, mà cốt lõi là tạo cơ hội để mọi trẻ em được học tập, lắng nghe, tôn trọng và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 và trở thành điểm sáng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục. Thông qua hoạt động của mô hình, các em không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng về bình đẳng giới, quyền trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ mình mà còn được khích lệ tư duy sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực ngay tại cộng đồng.

Liên hoan quy tụ 10 đội thi xuất sắc đến từ các trường THCS trên địa bàn các xã: Thu Cúc, Văn Miếu, Nhân Nghĩa, Yên Lập, Pà Cò, Tân Sơn, Tân Lạc, Lạc Lương, Mường Động, An Bình; đại diện cho các CLB tiêu biểu toàn tỉnh. Các đội đã sôi nổi tranh tài qua 2 phần thi chính: Thủ lĩnh tài năng và Thủ lĩnh tiên phong.

Các đội thi thể hiện sự sáng tạo và mang đến thông điệp sâu sắc trong phần thi “Thủ lĩnh tài năng”.

Thông qua các sản phẩm truyền thông số hóa sáng tạo, tiểu phẩm kịch nghệ mang tính phản biện cao cùng phần xử lý tình huống linh hoạt, sắc sảo, các em học sinh đã mang đến diễn đàn những góc nhìn sâu sắc về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ngăn ngừa tảo hôn và các vấn đề xã hội cấp thiết.

Phần thi “Thủ lĩnh tiên phong” ghi dấu ấn với khả năng xử lý tình huống linh hoạt, bản lĩnh và tự tin của các em học sinh.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải thưởng cho các đội thi có thành tích xuất sắc.