Liên hoan Ca múa nhạc Hội UNESCO Hà Nội: Nối nhịp đam mê, lan tỏa sắc màu văn hóa

Tiết mục Dòng máu Lạc Hồng của CLB UNESCO Bình Minh. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Hiệp hội UNESCO Hà Nội, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc lần thứ 27.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và sáng tạo nghệ thuật giữa các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ; qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng.

Tham dự sự kiện có ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Câu lạc bộ UNESCO châu Á – Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Cố vấn Hội UNESCO thành phố Hà Nội; ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Thị Thanh Giang, Trưởng ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội, cùng đại diện 25 đoàn nghệ thuật và nhiều đơn vị.

Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương tặng hoa chúc mừng Hiệp hội UNESCO Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, liên hoan năm nay quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên, đại diện cho gần 1.600 hội viên thuộc 25 câu lạc bộ, trung tâm, đoàn nghệ thuật trực thuộc 38 đơn vị của hiệp hội. Đây không chỉ là con số thể hiện quy mô sự kiện mà còn cho thấy sức sống, sức lan tỏa và sự gắn kết của phong trào nghệ thuật UNESCO.

Theo ông Trương Minh Tiến, điều đáng trân trọng là phần lớn hội viên tham gia phong trào đều ở độ tuổi trên dưới 60, nhiều người đã ngoài 70, 80, thậm chí gần 90 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên niềm đam mê, nhiệt huyết, say sưa tập luyện và hào hứng bước lên sân khấu. Phong trào còn thu hút các hội viên nhỏ tuổi, hội viên khuyết tật giàu nghị lực cùng cán bộ, hội viên đến từ những vùng đất lịch sử xa xôi như Tân Trào (Tuyên Quang). Tất cả đã cùng tạo nên một đại gia đình UNESCO đoàn kết, gắn bó và giàu tình yêu nghệ thuật.

Tiết mục Hát múa kiếp sau vẫn là người Việt Nam của Đoàn nghệ thuật UNESCO Hương sắc Việt. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Nhấn mạnh ý nghĩa của liên hoan, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội cho rằng, đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật hấp dẫn, bổ ích mà còn là dịp để hội viên gặp gỡ, giao lưu, sống trọn với niềm đam mê nghệ thuật, cùng hướng tới tinh thần “Vui – Khỏe – Cống hiến”.

Liên hoan gồm nhiều tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước như “Dòng máu Lạc Hồng”, “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”…

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 5 giải A1 cho các tiết mục xuất sắc, gồm: “Hát múa Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” của Đoàn nghệ thuật UNESCO Hương sắc Việt; “Trình diễn thời trang áo dài” của Đoàn nghệ thuật Doanh nhân UNESCO; “Trường ca Sông Lô” của Đoàn nghệ thuật UNESCO Người Hà Nội; “Hào khí Việt Nam” của Đoàn nghệ thuật UNESCO Sen Việt. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 6 giải A2, 9 giải B1 và 5 giải B2.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Công Hoan và bà Đoàn Thị Thúy Toan giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật UNESCO Tân Trào.