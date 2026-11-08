Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXII của Hiệp hội UNESCO Hà Nội tổ chức ngày 8/11/2026.

Liên hoan có sự tham gia của trên 400 nghệ sĩ, diễn viên, đại diện cho khoảng 1.600 hội viên thuộc 25 trung tâm, câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật trực thuộc 39 đơn vị của Hiệp hội. Đáng chú ý, phong trào nghệ thuật của Hiệp hội thu hút đông đảo hội viên ở nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều hội viên trên 70, 80 tuổi, thậm chí gần 90 tuổi vẫn tích cực tham gia biểu diễn. Bên cạnh đó là sự tham gia của các hội viên thiếu nhi, hội viên khuyết tật và hội viên đến từ những địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Theo ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Liên hoan năm nay mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu và gắn kết cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa và đối ngoại nhân dân trong quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Theo Hiệp hội UNESCO Hà Nội, trong năm vừa qua, toàn Hiệp hội tổ chức gần 600 buổi sinh hoạt và hoạt động nghệ thuật, cùng nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo. Những hoạt động này góp phần phát huy giá trị văn hóa, tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến phát biểu.

Ban tổ chức ghi nhận, biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp tự nguyện về công sức, trí tuệ, vật chất của lãnh đạo các đơn vị, cán bộ và hội viên. Sự chung sức, đồng lòng của các tập thể, cá nhân là yếu tố quan trọng góp phần duy trì sức sống của phong trào nghệ thuật UNESCO Hà Nội; đồng thời tạo nên thành công của các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong toàn Hiệp hội.

Liên hoan ca múa nhạc Hiệp hội UNESCO Hà Nội lần thứ XXII năm 2026 là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật; đồng thời lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, tích cực cống hiến, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn Thủ đô.

Hiệp hội UNESCO Hà Nội là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Liên hiệp các Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.