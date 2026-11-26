Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, sự kiện mang chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực”, nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch năm 2026. Liên hoan hướng đến tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương, giới thiệu đặc sản các vùng miền, đồng thời tạo không gian kết nối, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch.

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc tối 4/12 là màn trình diễn xẻ cá ngừ vây xanh Nhật Bản của các bếp trưởng Hatoyama. Cá được tuyển chọn tại Nhật Bản, vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam trong vòng 24 giờ nhằm bảo đảm độ tươi ngon.

Tại đây, các đầu bếp sẽ trực tiếp thực hiện kỹ thuật xẻ cá, giới thiệu những phần thịt đặc trưng như Otoro, Chutoro và Akami, sau đó chế biến thành món sashimi phục vụ thực khách. Hoạt động mang đến cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu kỹ thuật chế biến cá ngừ theo phong cách Nhật Bản, đồng thời trải nghiệm một nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực quốc tế.

Liên hoan Ẩm thực TP Quảng Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8/12.

Bên cạnh đó, lễ khai mạc còn có các tiết mục nghệ thuật, nghi thức khai mạc, trao giải cho những đơn vị và món ăn tiêu biểu. Khách tham dự được theo dõi màn trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, pha chế cocktail và thưởng thức các sản phẩm ngay tại sự kiện. Chương trình dự kiến khép lại bằng màn bắn pháo hoa chào mừng.

Trong 5 ngày diễn ra, khoảng 130 gian hàng sẽ giới thiệu món ăn, đồ uống và sản vật đặc trưng của Quảng Ninh cùng nhiều tỉnh, thành phố. Không gian quy tụ doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, đầu bếp và hộ kinh doanh ẩm thực.

Ngoài thưởng thức món ăn, du khách có thể tìm hiểu nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và những câu chuyện văn hóa gắn với từng đặc sản. Các hoạt động giao lưu, trình diễn cũng tạo điều kiện để công chúng tiếp xúc trực tiếp với nghệ nhân, đầu bếp và những người làm nghề.

Một nội dung đáng chú ý khác là hoạt động chấm thi, tôn vinh các gian hàng và món ăn tiêu biểu. Mỗi đơn vị đăng ký một món ăn dự thi. Ban giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng, hương vị, kỹ thuật chế biến, tính sáng tạo, hình thức trình bày, không gian gian hàng, chất lượng phục vụ, khả năng tương tác với khách và việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Song song với hoạt động ẩm thực, liên hoan tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố, xe hoạt náo Vui Fest, trình diễn pha chế cocktail, chế biến chả mực và chiếu video quảng bá sản phẩm du lịch kích cầu Thu - Đông 2026. Các hoạt động được bố trí xuyên suốt, góp phần tạo thêm trải nghiệm giải trí cho du khách khi đến Hạ Long.

Ban tổ chức dự kiến liên hoan thu hút khoảng 50.000-60.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của Hạ Long và Quảng Ninh trong mùa du lịch cuối năm.