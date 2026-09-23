Liên hoan ẩm thực Điện Biên diễn ra từ ngày 25 - 28/9

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9. Đây là dịp tôn vinh giá trị ẩm thực các dân tộc, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Điện Biên, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo Ban Tổ chức, chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 25/9, gồm văn nghệ chào mừng, phát biểu khai mạc, nghi thức khai mạc và biểu diễn nghệ thuật.

Xuyên suốt liên hoan là không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chuyên gia ẩm thực. Các gian hàng được bố trí theo khu vực ẩm thực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và tỉnh Điện Biên; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản truyền thống.

Cùng với thưởng thức ẩm thực, người dân và du khách được tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; tìm hiểu, trải nghiệm quy trình chế biến khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương, cá nướng và một số món ăn đặc trưng của địa phương. Trong đó, phường Điện Biên Phủ được giao tổ chức trình diễn giã bánh giầy dân tộc Mông.

Ban Tổ chức sẽ chấm và trao giải gian hàng ấn tượng, ghi nhận những gian hàng trang trí đẹp, giới thiệu món ăn ngon, sản phẩm ẩm thực độc đáo, tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Thông qua liên hoan, tỉnh Điện Biên tạo cơ hội kết nối sản phẩm ẩm thực với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch cộng đồng; khuyến khích xây dựng tour, tuyến, đưa trải nghiệm ẩm thực vào chương trình tham quan. Hoạt động cũng góp phần mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực Điện Biên.

UBND tỉnh yêu cầu liên hoan được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống và sáng tạo hiện đại, ưu tiên các món ăn đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn. Các đơn vị tham gia phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm; chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường.

Chương trình bế mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/9/2026.