Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026: 'Giai điệu phương Đông'

Sự kiện góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, nét đẹp nghệ thuật âm nhạc truyền thống của các quốc gia trên thế giới và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các bên.

Liên hoan gồm các nội dung: Nói chuyện chuyên đề giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc truyền thống từng quốc gia; hòa nhạc giao lưu âm nhạc truyền thống Việt Nam và các nước.

Liên hoan có sự tham gia của các đơn vị đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Theo đó, đại diện cho Hàn Quốc là đoàn âm nhạc truyền thống Deobureo Sup - dàn nhạc truyền thống tư nhân hàng đầu Hàn Quốc với 34 nghệ sĩ trẻ tài năng.

Sự kiện góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, những nét đẹp nghệ thuật âm nhạc truyền thống của các quốc gia. Nguồn: Nhạc viện TP.HCM

Đại diện cho Thái Lan là khoa Âm nhạc truyền thống Thái Lan và Phương Đông, Trường đại học Âm nhạc Mahidol. Đại học Mahidol là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Thái Lan và châu Á; đồng thời là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống Thái Lan.

Đại diện đến từ Philippines là nhóm hòa tấu Abelardo Rondalla. Đây là nhóm hòa tấu rondalla chuyên nghiệp với lực lượng nòng cốt gồm giảng viên và sinh viên Trường Âm nhạc thuộc Đại học Philippines. Nhóm tích cực nghiên cứu, tổ chức hội thảo và biểu diễn các tác phẩm truyền thống lẫn đương đại, góp phần quảng bá giá trị âm nhạc Philippines trong nước và quốc tế.

Đại diện cho chủ nhà Việt Nam là khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Được hình thành từ năm 1956 với tiền thân là ngành Quốc nhạc thuộc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, khoa Âm nhạc Truyền thống tự hào là đơn vị đầu tàu trong bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc tại khu vực phía nam.

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026 góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, mang đến những chia sẻ chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước châu Á; đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (1956 - 2026).