Liên Hòa, Phú Thọ: Chủ động cho mùa tuyển quân 2027

Chiều 5/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Liên Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Hội nghị do ông Trần Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Liên Hòa chủ trì, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, đại diện Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã.

Với quan điểm chuẩn bị kỹ càng từ cơ sở, công tác tuyển quân càng thuận lợi ở những bước tiếp theo, Liên Hòa đặt trọng tâm trước hết vào việc nắm chắc nguồn công dân, bảo đảm quá trình tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, công bằng và đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã; triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; báo cáo kết quả rà soát nguồn công dân trong diện gọi nhập ngũ năm 2027. Hội nghị đã thông qua danh sách công dân miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ và thảo luận về dự thảo kế hoạch khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Quang cảnh hội nghị

Trong các nhiệm vụ được đặt ra, việc rà soát nguồn công dân được xác định là khâu quan trọng. Ban Chỉ huy quân sự xã được giao phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các thôn rà soát, nắm chắc, phân loại chính xác công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện gọi nhập ngũ trên từng địa bàn, bảo đảm không bỏ sót nguồn.

Cùng với tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cũng được địa phương triển khai đồng bộ. Sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã và các đơn vị liên quan được đặt ra xuyên suốt nhằm bảo đảm từng khâu được thực hiện thống nhất, đúng trình tự và quy định.

Một yêu cầu khác được Liên Hòa đặc biệt chú trọng là bảo đảm công bằng trong xét duyệt. Các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ phải được rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng và thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có những trường hợp liên quan đến sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, học tập và các điều kiện khác theo quy định.

Tinh thần công khai cũng được đưa về tận khu dân cư. Danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển, cùng các trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa các thôn để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dương nhấn mạnh công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Do đó, các khâu phải được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, công khai và đúng quy định, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng, từng địa bàn trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Liên Hòa giao Ban Chỉ huy quân sự xã chủ trì, phối hợp với Công an xã và các ban, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, nhân lực cùng các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai những bước tiếp theo, đặc biệt là công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Từ việc nắm chắc nguồn ở từng thôn, xét duyệt đúng đối tượng đến công khai danh sách để người dân cùng giám sát, mùa tuyển quân 2027 tại Liên Hòa đang được chuẩn bị từ sớm, từ cơ sở và với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng.

Sự chủ động trong từng khâu không chỉ tạo nền tảng để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.