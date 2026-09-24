Liên Hòa đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng bộ xã Liên Hòa triển khai “Chiến dịch 100 ngày” cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên.

Với quy mô gần 1.300 đảng viên, Đảng bộ xã Liên Hòa bước vào chiến dịch số hóa với không ít áp lực. Khó khăn không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn nằm ở tính chất phức tạp của việc thu thập thông tin. Do thời gian lưu trữ đã lâu, nhiều hồ sơ bị ố màu, phai chữ, đòi hỏi quá trình đối chiếu, thẩm định mất nhiều công sức.

Đặc biệt, do lượng đảng viên đi làm ăn xa khá lớn, việc liên lạc, xác minh và thu thập bổ sung thông tin gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ tại địa phương thiếu đồng bộ, trong khi một bộ phận cấp ủy cơ sở đã cao tuổi nên gặp rào cản nhất định khi tiếp cận công nghệ thông tin.

Để Chiến dịch được triển khai hiệu quả, Đảng ủy xã Liên Hòa đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu thập, bổ sung, chỉnh lý và số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuyển đổi số công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhờ sự chuẩn bị bài bản, hệ thống chính trị từ xã đến thôn được vận hành nhịp nhàng, thông suốt. Các kế hoạch chi tiết, phân kỳ thời gian cụ thể được quán triệt xuống từng chi bộ trực thuộc theo nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức rõ trách nhiệm trước nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Quy trình số hóa hồ sơ đảng viên tại xã Liên Hòa được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nghiêm ngặt theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Đồng chí Lưu Trung Khánh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Liên Hòa chia sẻ: Bước vào “Chiến dịch 100 ngày” cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên, chúng tôi xác định nút thắt cần tháo gỡ không nằm ở hạ tầng công nghệ hay trang thiết bị kỹ thuật mà là ở phương pháp làm việc.

Khắc phục những khó khăn đó, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Đảng ủy xã huy động tối đa các nguồn lực, tổ chức tập huấn đầy đủ cho lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp bám sát, tháo gỡ vướng mắc cho từng chi bộ.

Sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy cùng quy trình triển khai khoa học, thận trọng đã giúp địa phương tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Thay vì phó mặc cho công nghệ, việc kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người cùng cơ chế phối hợp nhịp nhàng với các chi bộ đã giúp Liên Hòa hóa giải áp lực thời gian mà vẫn bảo đảm độ chính xác của thông tin.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đảng viên tại xã Liên Hòa đang bám sát lộ trình đề ra. Đến nay, địa phương đã số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý hơn 400 hồ sơ, đạt trên 30% tổng số hồ sơ toàn Đảng bộ. Quy trình nhập dữ liệu, đối chiếu thông tin được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ xã Liên Hòa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ trước ngày 25/10/2026, sớm hơn một tháng so với thời hạn chung của Chiến dịch. Khi hoàn thành, dữ liệu hồ sơ đảng viên được cập nhật trên hệ thống sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý, rà soát và khai thác thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Việc chuyển hồ sơ giấy sang dữ liệu số dùng chung cũng góp phần chuẩn hóa thông tin, giảm thời gian tra cứu, cập nhật và quản lý hồ sơ đảng viên. Đây là một trong những nội dung phục vụ quá trình chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời tạo cơ sở để Liên Hòa tiếp tục ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.