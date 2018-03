Liên Hiệp Quốc có thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 30.3 đưa vào danh sách đen hàng chục tàu và công ty hàng hải nhằm ngăn chặn những hoạt động mua dầu và bán than đá của CHDCND Triều Tiên.

Một cuộc họp bàn về vấn đề Triều Tiên ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - Reuters

Cụ thể, nằm trong danh sách đen nói trên có 21 công ty hàng hải, gồm 5 công ty ở Trung Quốc, 15 tàu Triều Tiên, 12 tàu không phải của Triều Tiên và một người Đài Loan, theo Reuters.

Danh sách này nằm trong đề nghị do Washington đưa ra hồi cuối tháng trước mà theo đó, Mỹ đề xuất trừng phạt đến 33 tàu, 27 công ty hàng hải và một người Đài Loan sẽ bị trừng phạt. Trung Quốc đã trì hoãn hậu thuẫn đề xuất này hôm 2.3, nhưng không nói rõ lý do. Đến ngày 29.3, Mỹ rút lại danh sách như trên và đã được các thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh đây là gói trừng phạt mang tính lịch sử được Hội động Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua và động thái này là “dấu hiệu rõ ràng cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn thống nhất trong nỗ lực gây sức ép tối đa đối với chính quyền Triều Tiên”, theo Reuters.

Biện pháp trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh tình hình liên quan đến Triều Tiên có dấu hiệu hạ nhiệt, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thăm Trung Quốc, hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27.4 và Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp ông Kim trong tháng 5.

Văn Khoa