Liên hiệp Hội Việt Nam hưởng ứng tháng 'Vì người nghèo'

Dự hội nghị có bà Dương Thị Thủy, Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Luật gia thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đại diện cho lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Về phía xã Quốc Oai có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng, ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội, các thôn cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Với phương châm "Hướng về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm", hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

Trao tặng quà cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, Khối thi đua các tổ chức thuộc lĩnh vực Khoa học - Kinh tế - Pháp luật - Giáo dục - Đối ngoại đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng trị giá 30 triệu đồng, tới các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quốc Oai.

Đại diện Nhân dân phát biểu ý kiến

Đại diện Nhân dân phát biểu ý kiến

Tại phần đối thoại, tư vấn trực tiếp, đông đảo người dân đã thẳng thắn nêu những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, tập trung vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, thừa kế tài sản, thủ tục hành chính và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở các ý kiến, đội ngũ chuyên gia, luật gia, luật sư đã trực tiếp trao đổi, tư vấn, phân tích các quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn người dân về trình tự, thủ tục và phương thức thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Đại diện Luật sư trực tiếp trao đổi, tư vấn, phân tích các quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn người dân về trình tự, thủ tục và phương thức thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

Thông qua đối thoại, người dân có thêm thông tin pháp lý để hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình; đồng thời, các cơ quan, tổ chức có thêm cơ sở nắm bắt những khó khăn, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở.

Hội nghị "Nghe dân nói, nói dân nghe" tại xã Quốc Oai là hoạt động thiết thực nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò cầu nối của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm