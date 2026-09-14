Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Đinh Hòa)

Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương; các đối tác, bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống VUFO khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra cùng các chức danh lãnh đạo VUFO khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”

Theo Báo cáo tổng kết công tác, trong nhiệm kỳ 2019-2026, VUFO và các tổ chức thành viên thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chủ động nhận diện và vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực.

Một trong những chuyển biến nổi bật là tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động được đổi mới toàn diện. Công tác đối ngoại nhân dân chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”.

Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần trực tiếp vào thực hiện các chương trình, dự án lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển mạnh về chất. Chất lượng các báo cáo được cải thiện, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức, đa dạng hóa cơ quan truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Tổ chức bộ máy tại Cơ quan thường trực, các tổ chức thành viên Trung ương và địa phương được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với thực tiễn được chú trọng, tạo ra một hệ thống hoạt động thống nhất, thông suốt và có sự lan tỏa rộng rãi tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Đảng và Nhà nước vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, VUFO đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới, chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất và hiện đại hơn.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu, VUFO đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả VUFO cùng các tổ chức thành viên đạt được, đồng thời khẳng định VUFO không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả của hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè năm châu.

Đưa đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, tạo giá trị thực chất

Định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của VUFO. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh quan trọng, được Đảng xác định là một trụ cột cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam.

Các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “lá chắn mềm”, “vành đai hòa bình”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

VUFO được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, hệ thống VUFO cần chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị, trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương; rà soát, củng cố và “làm mới” hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn và vươn lên vai trò “dẫn dắt” ở những lĩnh vực phù hợp.

Đồng thời, cần chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của quan hệ bè bạn quốc tế; tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực “kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới”.

VUFO được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như “ba chân kiềng” vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tiếp tục xây dựng hệ thống làm đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp. VUFO cần hoàn thiện mô hình tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả; sớm hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.

Bà đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để VUFO và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong tình hình mới.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc VUFO lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 97 ủy viên.

Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên và Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đây, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh trước những khó khăn, thách thức và biến động của tình hình thế giới, Liên hiệp cùng các tổ chức thành viên đã chủ động chuyển trạng thái, đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng.

Theo ông Phan Anh Sơn, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2026 không chỉ là những con số, sự kiện hữu nghị đơn thuần mà còn thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ đối với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chủ tịch VUFO trân trọng ghi nhận sự quan tâm, định hướng, lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành, cam kết của bạn bè, đối tác quốc tế và sự cống hiến của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân từ Trung ương đến địa phương.

Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân". (Ảnh: Đinh Hòa)

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Tổng Thư ký Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam của Quốc hội Khóa XVI phát biểu tham luận với chủ đề “Phối hợp, phát huy vai trò cầu nối của đối ngoại nhân dân với hoạt động đối ngoại của Quốc hội”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trình bày tham luận với chủ đề “Bài học kinh nghiệm về phương thức chuyển đổi hoạt động đối ngoại nhân dân từ diện sang điểm, phát triển chiều sâu”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả”, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, chuyển đổi tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”, lấy hiệu quả, đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.

VUFO cùng các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của trụ cột đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của VUFO đã thống nhất, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống VUFO từ Trung ương đến địa phương vững mạnh toàn diện về tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo ngoại ngữ, tinh thông nghiệp vụ và kỹ năng; phát triển mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và nghiên cứu, tham mưu theo hướng chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được, phục vụ thiết thực cho các mục tiêu phát triển của đất nước và các địa phương.

Khẳng định vững chắc và phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong trụ cột đối ngoại nhân dân; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Một số chỉ tiêu cụ thể:

• Mỗi năm phát triển 30-50 đối tác tổ chức, 50 đối tác cá nhân; mở rộng hiện diện tại 3-5 diễn đàn quốc tế mới.

• Kết nối mỗi năm ít nhất 03-05 cặp địa phương và 15-20 đối tác nước ngoài với trong nước.

• Đến 2030: tổ chức thành công 03-05 sự kiện quốc tế lớn về giao lưu nhân dân; đa dạng hóa sang các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ.

• Mỗi năm có ít nhất 05 báo cáo định kỳ và 05-10 báo cáo chuyên đề tham mưu được ghi nhận, chỉ đạo triển khai.

• Đến 2030: 100% tổ chức thành viên có quy chế phối hợp bám sát định hướng chung; 100% cán bộ chuyên trách thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.

• Đến 2027: hoàn thành cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia; 100% quy trình quản trị nội bộ vận hành trên nền tảng số.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức về vai trò đối ngoại nhân dân và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; mở rộng, làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế, tích cực tham gia các thiết chế đa phương; đẩy mạnh vận động, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới công tác thông tin đối ngoại, chủ động quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia; nâng tầm nghiên cứu, tham mưu về tình hình thế giới, khu vực và phong trào nhân dân thế giới.

Ba đột phá chiến lược: Đột phá về tư duy, nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân; Đột phá trong công tác cán bộ - tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đội ngũ chuyên nghiệp, thạo ngoại ngữ; Đột phá về ngoại giao số và quản trị dữ liệu thông minh - xây dựng cơ sở dữ liệu chung, ứng dụng AI trong phân tích, dự báo và thông tin đối ngoại.