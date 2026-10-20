Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ I

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ tại Đại hội. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2021-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp đón tiếp 173 đoàn, với gần 2.000 lượt khách quốc tế; tổ chức và tham gia 23 đoàn, với 305 lượt cán bộ đến công tác tại Campuchia và Lào. Đặc biệt, công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đạt hơn 337 tỷ đồng thông qua 283 chương trình, dự án và phi dự án, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 đồng chí, trong đó, Ban Thường vụ 7 đồng chí và Ban Kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Minh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Đồng Tháp đối với công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong quá trình hợp nhất, kiện toàn tổ chức.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2019-2026. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng chí Đồng Huy Cương khẳng định: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối đối tác, tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp phát huy vai trò cầu nối, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đinh Văn Dũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động tham mưu, xây dựng chương trình công tác phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương; tăng cường phối hợp các cấp, các ngành, phát huy hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển bền vững.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2019-2026.