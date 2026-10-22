Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 9 hội hữu nghị song phương và 1 hội hữu nghị đa phương với tổng số hơn 11,7 ngàn hội viên. Thực hiện định hướng hoạt động của trung ương và thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai cùng các hội hữu nghị thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, hoạt động triển khai đi vào chiều sâu với sự kết nối, tham gia của tổng lãnh sự quán các nước, các cơ quan, đơn vị. Các hội hữu nghị thành phố cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2026-2031…

Bên cạnh đó, 9 tháng qua, Đồng Nai đã hợp tác với 30 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ khác để triển khai 30 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ khoảng 55,7 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai Nguyễn Viết Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành Trí, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các hội hữu nghị thành viên sẽ chủ động bám sát chương trình công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đồng Nai năm 2026, trong đó có: Tập trung chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội hội hữu nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các hội hữu nghị đủ điều kiện. Tiếp tục gắn kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai các chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn thành phố…

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đồng Nai Trần Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào tháng 11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, các hội hữu nghị thành viên sẽ tích cực tổ chức nhiều chương trình giao lưu nhân dân, trong đó có: Liên hoan “Giai điệu hữu nghị” thành phố Đồng Nai lần thứ VII; Chương trình giao lưu văn hóa với Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số tỉnh, thành khu vực phía Nam; Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa - Kết nối hữu nghị”; Cuộc thi tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân năm 2026…