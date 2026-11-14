Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh: Mở rộng mạng lưới, vun đắp tình hữu nghị

Củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hữu nghị

Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Với lợi thế kết nối trực tiếp giữa nhân dân với nhân dân, hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, vun đắp tình đoàn kết và tạo dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững. Nhận thức rõ vai trò đó, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh luôn chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh thăm, tặng quà tỉnh Xay sổm bun (Lào).

Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh gắn với hoạt động của các tổ chức hữu nghị tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước đây. Trong đó, tổ chức tiền thân tại tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 12/10/1998; tại tỉnh Bắc Ninh trước đây được thành lập năm 2007. Qua các giai đoạn, hai tổ chức từng bước kiện toàn bộ máy, phát triển các hội hữu nghị song phương, tập hợp những cán bộ, hội viên có kinh nghiệm, tình cảm và tâm huyết với công tác đối ngoại nhân dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai việc sáp nhập, hợp nhất, đổi tên các hội hữu nghị thành viên, bảo đảm hoạt động được duy trì liên tục. Đây là bước chuyển quan trọng, tạo không gian kết nối rộng hơn, tập hợp lực lượng đông đảo hơn, đồng thời mở ra điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh chúc mừng thành lập Câu lạc bộ người Bắc Ninh tại Lào.

Đến nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh có 9 hội hữu nghị song phương thành viên, gồm: Việt Nam - Nga, Việt Nam - Đức, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Séc - Slovakia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Italia và Việt Nam - Nhật Bản. Tổng số hội viên sau sáp nhập, hợp nhất là 9.175 người với 217 hội, chi hội cấp xã trước đây. Cùng với phát triển hội viên, Liên hiệp chú trọng đổi mới phương thức xây dựng tổ chức, đưa hoạt động hữu nghị đến gần hơn với cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các nhóm đối tượng có điều kiện tham gia giao lưu quốc tế.

Tiêu biểu, Chi hội hữu nghị Việt - Trung tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang được thành lập với sự tham gia của 16 tiến sĩ, thạc sĩ từng học tập tại Trung Quốc. Nhiều hội viên hiện tham gia phiên dịch, hỗ trợ giao tiếp cho doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan tại các khu công nghiệp. Các hội hữu nghị Việt - Đức, Việt - Nhật tại Tập đoàn ICO Group cũng góp phần mở rộng lực lượng tham gia đối ngoại nhân dân trong giới trẻ, đội ngũ trí thức và người lao động có quan hệ thường xuyên với đối tác nước ngoài.

Hoạt động thiết thực, đưa tình hữu nghị thành những kết nối cụ thể

Trên nền tảng tổ chức ngày càng được củng cố, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Nội dung hoạt động từng bước được đổi mới, không chỉ dừng ở giao lưu, gặp mặt mà còn chú trọng quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối hợp tác và vận động nguồn lực phục vụ an sinh xã hội.

Một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên là phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, hướng tới sinh viên, nghiên cứu sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Qua chương trình giao lưu, tham quan, trải nghiệm, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 8 năm, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức đón tiếp 20 đoàn với hơn 1.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Lào và Campuchia về thăm, tìm hiểu địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tri ân quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng giúp cách mạng Lào, Campuchia tiếp tục được quan tâm.

Phong trào “Ươm mầm hữu nghị” hướng tới sinh viên, nghiên cứu sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam được tổ chức thường xuyên.

Công tác quảng bá hình ảnh quê hương được đẩy mạnh. Thông qua hoạt động đón tiếp, giao lưu với tổ chức, cá nhân nước ngoài, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch. Ngoài ra còn cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách thu hút doanh nghiệp, những lĩnh vực thành phố có nhu cầu hợp tác.

Một dấu ấn đáng chú ý trong hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh là công tác phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng kết nối, giới thiệu những địa bàn, đối tượng cần hỗ trợ, tập trung vào giáo dục, y tế, nước sạch và chăm lo các nhóm yếu thế. Tiêu biểu, Liên hiệp đã làm đầu mối kết nối, phối hợp tiếp nhận 2 hệ thống lọc nước do tổ chức Gravity Water (Mỹ) hỗ trợ cho các trường học tại địa bàn huyện Yên Dũng trước đây.

Từ tháng 5/2024, chương trình học bổng dành cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường THCS Lục Sơn cũng được triển khai với sự hỗ trợ của Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Việt - Nhật. Dự án có tổng kinh phí 300 triệu đồng, thực hiện trong 5 năm. Riêng đợt đầu tiên, 20 học sinh được trao học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời thể hiện ý nghĩa nhân văn của hoạt động đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố giới thiệu về các di sản văn hóa của Bắc Ninh được UNESCO ghi danh.

Ngoài ra, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh quan tâm kết nối cộng đồng người Bắc Giang, Kinh Bắc ở nước ngoài, duy trì liên hệ với các hội đồng hương tại Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Ba Lan và một số nước châu Âu. Qua các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố vận động bà con hướng về quê hương, phát huy vai trò cầu nối trong quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài với thành phố.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội hữu nghị thành viên; mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh thành phố.

Với nền tảng tổ chức được mở rộng, đội ngũ hội viên đông đảo và những kết quả đã đạt được, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần đưa hình ảnh thành phố Bắc Ninh đến gần hơn với bạn bè quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc.