Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu: 10 năm kết nối, hướng tới tương lai

Ngày 1/11, tại Trung tâm sự kiện Đông Đô, thủ đô Prague (Czech), phiên trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu và các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội.

Quang cánh sự kiện. (Nguồn: BTC)

Tham dự sự kiện có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); đại diện các cơ quan Việt Nam tại châu Âu cùng hơn 200 đại biểu đến từ 24 quốc gia và 5 hội viên tập thể của Liên hiệp Hội.

Đại hội còn có sự tham dự của các Đại sứ Việt Nam tại Czech, Đức, Ba Lan, Hungary, Slovakia và đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại châu Âu.

Đại biẻu tham dự sự kiện. (Nguồn: BTC)

Một thập kỷ gắn kết

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhấn mạnh sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan trong nước, đại diện ngoại giao, khách mời và đông đảo đại biểu là nguồn động viên đối với tổ chức và cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Liên hiệp Hội được thành lập ngày 29/10/2016 tại Prague, với sự tham gia ban đầu của các hội đoàn người Việt ở 15 quốc gia. Sau 10 năm, tổ chức từng bước mở rộng hoạt động, kết nối cộng đồng tại 23 quốc gia châu Âu.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, dù còn nhiều khó khăn, Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung, tạo điều kiện để các tổ chức hội đoàn tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong những hoạt động chung. Qua đó, tổ chức góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ người Việt hội nhập tại nước sở tại, hướng về quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước châu Âu.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông nhấn mạnh những kết quả đạt được là sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên, các hội thành viên và những người làm công tác cộng đồng trên toàn châu lục.

Trong 10 năm hoạt động, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19, xung đột tại Ukraine và các đợt thiên tai ở Việt Nam cũng như các nước sở tại.

Các hội đoàn, doanh nhân, nhà hảo tâm và tình nguyện viên đã chung tay hỗ trợ đồng bào, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người Việt gặp khó khăn và kết nối nguồn lực hướng về quê hương.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu phát biểu khai mạc. (Nguồn: BTC)

Cùng với công tác cộng đồng, các hoạt động văn hóa, dạy tiếng Việt, giao lưu thanh niên, sinh viên và quảng bá hình ảnh Việt Nam được duy trì tại nhiều quốc gia. Những chương trình này góp phần giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu hơn về nguồn cội, đồng thời tăng cường sự hiện diện của văn hóa Việt Nam trong đời sống sở tại.

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, bà Hà Thị Nga ghi nhận những nỗ lực của Liên hiệp Hội trong hành trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là vai trò quy tụ các hội đoàn, củng cố đoàn kết cộng đồng và phát huy tinh thần hướng về quê hương.

Bà đánh giá cao những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ người Việt gặp khó khăn do xung đột tại Ukraine và thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nhân dân sở tại.

Theo bà Hà Thị Nga, những biến động về kinh tế, việc làm và chi phí sinh hoạt tại các nước sở tại đang tác động đến đời sống của một bộ phận kiều bào. Điều này đặt ra yêu cầu các tổ chức hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Biểu diễn văn nghệ tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Phát huy nguồn lực trẻ

Một trong những nội dung được quan tâm tại Đại hội là xây dựng lực lượng kế cận, phát huy vai trò của thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu. Đây cũng là định hướng quan trọng trong các tham luận và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Liên hiệp Hội nghiên cứu các hình thức kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần lễ Văn hóa vào tháng 11 hằng năm. Bên cạnh đó, cần có phương thức phù hợp để thu hút thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ, nhất là những người Việt sinh ra, lớn lên tại châu Âu, tham gia hoạt động hội đoàn, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của cộng đồng.

Đối với nguồn lực trí thức và doanh nhân, bà nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và thương mại. Đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt với kinh nghiệm, tri thức và mạng lưới quốc tế được kỳ vọng đóng góp trực tiếp hơn vào các chương trình, dự án phát triển của đất nước.

Những định hướng này cũng được thể hiện qua các tham luận tại Đại hội. Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Trưởng ban Phụ nữ và Trẻ em thuộc Liên hiệp Hội, đề xuất xây dựng mạng lưới hỗ trợ gia đình và phụ nữ, với đầu mối tư vấn pháp lý, hỗ trợ xã hội tại từng quốc gia.

Bà cũng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các hội phụ nữ và lớp tiếng Việt để tạo điều kiện cho cha mẹ và con em cùng học, duy trì tiếng mẹ đẻ; đồng thời thành lập Ban Thiện nguyện - Nhân đạo, triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng theo hướng công khai, minh bạch.

Hoạt động văn hóa luôn được Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu chú trọng. (Nguồn: BTC)

Ở góc nhìn thế hệ trẻ, bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Trưởng ban Thanh niên - Sinh viên Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Czech, đề xuất đưa công tác thanh niên trở thành nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Theo đó, các hội cơ sở cần tạo điều kiện để người trẻ tham gia những dự án cụ thể, từng bước đảm nhận vai trò trong ban chấp hành và các hoạt động cộng đồng.

Tham luận cũng đề xuất xây dựng mạng lưới người trẻ Việt Nam trên toàn châu Âu, phát huy nguồn lực của thế hệ thứ hai đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức sở tại; tăng cường kết nối chuyên gia thông qua các mạng lưới VYSEF và VINEU. Việc duy trì Festival Thanh niên - Sinh viên và chương trình VIETLEAD hằng năm được xem là một trong những cách thức tạo môi trường giao lưu, phát triển năng lực và gắn kết thế hệ trẻ với các hoạt động hội đoàn.

Trong lĩnh vực văn hóa, ông Phạm Gia Hậu, Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa thường niên và cho toàn nhiệm kỳ; tiếp tục duy trì, nâng tầm các sự kiện như Ngày hội quảng bá Văn hóa - Ẩm thực - Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu và Hội diễn nghệ thuật truyền thống, tiến tới tổ chức luân phiên tại các quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối các hội văn hóa nghệ thuật, câu lạc bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hướng tới thành lập Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại châu Âu. Qua đó, văn hóa tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Tại phiên làm việc thứ nhất ngày 31/10, Đại hội đã nghe các tham luận, thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031 cùng Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Đại hội thống nhất đổi tên tổ chức thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu”, nhằm thể hiện rõ hơn tính liên kết giữa các hội thành viên hoạt động tại từng quốc gia và trên phạm vi toàn châu lục.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao bằng khen cho các các nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hội đoàn tại châu Âu. (Nguồn: BTC)

Điều lệ sửa đổi gồm 9 chương, 28 điều, xác định hai nhóm hội viên tập thể là các hội người Việt tại từng quốc gia và những tổ chức người Việt hoạt động trên phạm vi châu Âu. Các tổ chức này đều là hội viên trực tiếp, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Cơ cấu tổ chức được kiện toàn, gồm Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Lãnh đạo, các ban chuyên môn, Ban Kiểm tra và Hội đồng Tư vấn. Nhiệm kỳ hoạt động được xác định là 5 năm, cùng các nguyên tắc quản lý tài chính công khai, minh bạch.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 74 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Thường vụ gồm 15 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên.

Nghị quyết Đại hội xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là xây dựng các hội cơ sở vững mạnh, đưa công tác dành cho thế hệ trẻ trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tiếp đó là chăm lo gia đình, phụ nữ, tăng cường mạng lưới hỗ trợ và gìn giữ tiếng Việt trong mỗi gia đình.

Ba nhiệm vụ còn lại tập trung vào kết nối đội ngũ trí thức, doanh nhân, hỗ trợ cộng đồng hội nhập và đóng góp cho xã hội sở tại; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, ngoại giao nhân dân, duy trì các sự kiện tiêu biểu và từng bước tổ chức luân phiên tại các quốc gia; tăng cường truyền thông cộng đồng, triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4).

Tại Đại hội, ông Hoàng Đình Thắng khẳng định Ban Chấp hành khóa III nhận thức rõ trách nhiệm trước sự tin tưởng của các hội thành viên, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”. (Nguồn: BTC)

Đại hội cũng ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại châu Âu thông qua các hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khép lại phiên trọng thể, Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu đặt mục tiêu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, nâng cao hiệu quả hoạt động hội đoàn, kết nối nguồn lực cộng đồng và tạo thêm cơ hội để các thế hệ người Việt cùng tham gia xây dựng cộng đồng vững mạnh, hội nhập và gắn bó với quê hương.