Liên Hà Thái: Thu hút FDI bằng một hệ sinh thái công nghiệp

Từ một mặt bằng sản xuất đến hệ sinh thái công nghiệp

Trong cuộc đua thu hút FDI, quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ, vị trí kết nối và chính sách ưu đãi từng là những yếu tố có tính quyết định đối với lựa chọn địa điểm đầu tư. Nhưng khi dòng vốn quốc tế ngày càng hướng tới công nghệ cao, sản xuất thông minh, phát triển xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bài toán đặt ra cho các khu công nghiệp (KCN) đã rộng hơn nhiều.

Nhà đầu tư không chỉ tìm một khu đất để dựng nhà máy. Họ cần khả năng tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, chi phí vận hành có thể kiểm soát, điều kiện sống cho người lao động và chuyên gia, cơ chế hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án, hạ tầng môi trường, năng lượng sạch và những dịch vụ đủ khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời đầu tư.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai đề tài nghiên cứu khoa học giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Trường Đại học Thái Bình.

Đây cũng là cách tiếp cận đang được thể hiện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Từ Green iP-1 (phân khu phía Bắc) đã tạo dựng nền tảng thu hút FDI, Green i-Park tiếp tục mở rộng không gian phát triển với Green iP-3 (phân khu phía Nam), đồng thời từng bước hình thành các cấu phần về nhà ở, nguồn nhân lực và đào tạo.

Sau hơn 5 năm vận hành, Green iP-1 đã thu hút 54 dự án công nghệ cao, nhiều dự án có suất đầu tư lớn trên 100 triệu USD/dự án. Tổng giá trị thu hút đầu tư tại Green iP-1 đến nay khoảng 1,7 tỷ USD và đang tạo việc làm ổn định cho trên 8.000 lao động. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí chính xác, linh kiện y tế, linh kiện ôtô... Trong số đó có những dự án quy mô vốn lớn như Lotes Việt Nam 167 triệu USD, Greenworks Việt Nam 200 triệu USD, Compal Electronics Việt Nam 260 triệu USD, Pegavision Việt Nam 200 triệu USD và Jinro Soju Việt Nam 100 triệu USD. Những dự án này tạo nên cộng đồng sản xuất công nghệ cao, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng và các dịch vụ đi kèm. Khi quy mô sản xuất tăng, nhu cầu về lao động, chuyên gia, đào tạo, nhà ở và các điều kiện phục vụ cuộc sống cũng tăng theo.

Trong tổng thể đó, Green iP-3 được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10/4/2026 theo Quyết định số 59/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, với quy mô 234 ha tại xã Thái Ninh - Hưng Yên. Dự án do Công ty TNHH Green i-Park Thái Bình - công ty con của Công ty Cổ phần Green i-Park thực hiện với mục tiêu đầu tư, xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Nếu Green iP-1 tạo nền tảng về thu hút dự án, Green iP-3 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, với trọng tâm là xanh, tối đa việc sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và số hóa hoạt động vận hành. Green iP-3 sẽ xây dựng Trung tâm điều khiển vận hành tập trung, kết nối và giám sát dữ liệu của các hệ thống hạ tầng; từng bước ứng dụng tự động hóa trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, cảnh báo và xử lý sự cố; áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành.

Sự chuyển tiếp từ Green iP-1 sang Green iP-3 không đơn thuần là mở thêm quỹ đất công nghiệp. Đó là sự mở rộng về không gian và cách thức tổ chức một môi trường sản xuất, hướng tới những lĩnh vực có yêu cầu ngày càng cao như điện tử, bán dẫn và sản xuất thông minh. Mục tiêu cuối cùng là hình thành những chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những mắt xích quan trọng của hệ sinh thái

Thoát khỏi mô hình khu sản xuất thuần túy, KCN Liên Hà Thái đang từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho một khu công nghiệp hiện đại. Bằng việc hoàn thiện hai mắt xích cốt lõi - quy hoạch hạ tầng an sinh xã hội toàn diện và kiến tạo mô hình đào tạo nhân lực “3 Nhà”, Liên Hà Thái đang hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh: Xanh - Số hóa - Lưu trú - Đào tạo, tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn công nghệ cao.

- Mắt xích "An cư": Hạ tầng an sinh đồng bộ nâng tầm đời sống người lao động

Trong định hướng phát triển tổng thể từ Green iP-1 đến Green iP-3, cấu phần nhà ở cho người lao động và chuyên gia đã được KCN Liên Hà Thái đưa vào quy hoạch tổng thể ngay từ đầu với quỹ đất lên tới khoảng 200 ha. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm giải quyết triệt để bài toán an sinh, tạo nền tảng vững chắc để người lao động “an cư lạc nghiệp”.

Cột mốc quan trọng ghi dấu bước tiến này là sự kiện ngày 28/6/2026, khi Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động KCN Liên Hà Thái chính thức khởi công. Trên diện tích 6,9 ha, Công ty TNHH GiP Land và Công ty Cổ phần Green i-Park triển khai xây dựng 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng với khoảng 1.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3.400 lao động. Bên cạnh đó là 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m² (320 căn hộ), sẵn sàng phục vụ 700 chuyên gia của các nhà đầu tư thứ cấp.

Đáng chú ý, các dự án nhà ở không tồn tại độc lập mà được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Từ giao thông nội khu, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy đến hệ thống tiện ích công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên cây xanh, công trình văn hóa cộng đồng, chợ dân sinh và bãi đỗ xe... tất cả tạo nên một không gian sống văn minh, tiện nghi ngay nơi làm việc.

Khởi công dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú.

- Mắt xích "Đào tạo": Giải bài toán nhân lực công nghệ cao bằng mô hình liên kết "3 Nhà"

Để thu hút và vận hành hiệu quả các dự án công nghệ cao, KCN bắt buộc phải có lực lượng lao động có kỹ năng tương ứng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực, ngay sau lễ khởi công dự án Green iP-3, Công ty Cổ phần Green i-Park đã bắt tay cùng Trường Đại học Thái Bình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết nối Chính quyền - Trường đại học - Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khu kinh tế, KCN tỉnh Hưng Yên hiện nay”.

Điểm đột phá của hợp tác này nằm ở cách tiếp cận: nguồn nhân lực không còn bị xem là "chi phí" hay "nguồn cung thuần túy", mà được đặt trong mối quan hệ tương hỗ giữa 3 chủ thể: Doanh nghiệp - “Kết nối nhu cầu thực tế của sản xuất với công tác đào tạo”; Nhà trường - “Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để chương trình đào tạo tiệm cận sát hơn với yêu cầu của thị trường lao động”; Chính quyền - “Đóng vai trò cầu nối kiến tạo cơ chế, giúp nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và hướng tới phát triển công nghiệp giá trị gia tăng cao”.

Đặc biệt, định hướng xây dựng trung tâm đào tạo ngay trong lõi KCN được đặt ra như một bước đi tiếp theo đầy triển vọng, đưa không gian học thuật đến sát nhất với môi trường sản xuất thực tế.

Vòng tuần hoàn giá trị của một khu công nghiệp hiện đại

Khi được triển khai đồng bộ, sự kết hợp giữa hai mắt xích “An cư” và “Đào tạo” sẽ tạo thành một vòng liên kết khép kín: Doanh nghiệp xác định nhu cầu - Nhà trường đào tạo - Chính quyền hỗ trợ - Người lao động tiếp cận cơ hội việc làm và nâng cao kỹ năng ngay trong hệ sinh thái.

Sự lột xác của KCN Liên Hà Thái không chỉ nằm ở việc mở rộng diện tích xưởng sản xuất, mà chính là bước chuyển mình về tư duy phát triển. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi, khẳng định vị thế của Liên Hà Thái như một điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư công nghệ cao tìm kiếm sự phát triển bền vững và giá trị gia tăng lâu dài.

Vượt lên trên khái niệm một khu công nghiệp đơn thuần, bước tiến từ Green iP-1 đến Green iP-3 khẳng định sự thay đổi của Liên Hà Thái trong việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất và đời sống toàn diện. Sự chuyển biến này tạo nên một chuỗi giá trị khép kín: xanh hóa môi trường và số hóa quản trị để thu hút dòng vốn công nghệ cao; đảm bảo không gian lưu trú chất lượng giúp người lao động 'an cư lạc nghiệp'; đồng thời chủ động giải bài toán đào tạo nguồn nhân lực thông qua mạng lưới hợp tác chiến lược giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp.