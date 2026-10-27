Liên doanh Geleximco Phố Hiến vừa trúng thầu dự án khu đô thị gần 300ha tại Đà Nẵng

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP Đà Nẵng, đơn vị vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành.

Vị trí khu vực dự án

Liên danh CTCP Geleximco Phố Hiến và CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) là đơn vị trúng thầu. Theo thông tin công bố, đây là nhà đầu tư duy nhất tham gia dự thầu, với tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước (M) là 1,51%.

Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến 17.785 tỷ đồng, diện tích khoảng 296,2 ha tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, quy mô dân số khoảng 8.000 người.

Dự án dự kiến cung cấp 3.468 căn/lô sản phẩm, gồm 194 căn nhà ở liền kề, 343 căn biệt thự, 2.611 căn nhà ở xã hội và 320 lô đất nền phục vụ tái định cư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm dành tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để phát triển nhà ở xã hội, sau khi loại trừ đất ở hiện hữu và đất tái định cư, theo các điều kiện được xác định trong dự án. Bên cạnh đó, dự án có một công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, với giá trị đầu tư 15 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án được chia thành 5 phân kỳ đầu tư: Phân kỳ 1 có diện tích 81 ha; phân kỳ 2 là 74,6 ha; phân kỳ 3 là 39,71 ha; phân kỳ 4 là 42,1 ha và phân kỳ 5 là 58,86 ha.

Công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2029.. Việc bàn giao sản phẩm thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo định hướng quy hoạch, dự án hướng đến hình thành khu đô thị hỗn hợp với hệ thống nhà ở, dịch vụ, tiện ích công cộng và không gian xanh được đầu tư đồng bộ. Phương án phát triển cũng đặt mục tiêu cải tạo một số khu vực hiện hữu, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo tồn cảnh quan và nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong hai thành viên của liên danh trúng thầu là CTCP Geleximco Phố Hiến, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặt trụ sở tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Dù đóng vai trò chính trong liên doanh, nhưng Geleximco Phố Hiến chỉ được thành lập vào tháng 1/2025 và có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Geleximco - CTCP nắm giữ 90% vốn, ông Vũ Văn Tiền sở hữu 5% và một cá nhân khác nắm 5% còn lại. Đến quý I/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng, gấp 8,5 lần mức vốn ban đầu.

Ông Vũ Văn Tiền là doanh nhân gắn với hệ sinh thái Geleximco, hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Ngoài dự án khu đô thị tại Đà Nẵng, đầu năm 2026, Geleximco Phố Hiến còn được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận làm chủ đầu tư Cụm công nghiệp Hải Triều. Dự án này có diện tích hơn 71 ha, tổng vốn đầu tư 940 tỷ đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, doanh nghiệp có mã chứng khoán SHN, niêm yết trên HNX.

SHN được thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp và Tư vấn Đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đầu tư Inconess Hà Nội trước khi mang tên gọi hiện tại.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, SHN có vốn điều lệ 1.296 tỷ đồng. Ông Hoàng Trọng Điểm hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.