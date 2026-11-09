Liên doanh 5 công ty được TP.HCM chấp thuận làm cảng container 153.546 tỷ đồng

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến tham vấn, TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện Phân khu 3 - Bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, với tổng vốn đầu tư hơn 153.546 tỷ đồng.

Dự án nằm trên địa bàn 2 phường Tân Phước và Tân Hải, thuộc khu vực Cái Mép Hạ. Đây là địa bàn có vai trò quan trọng trong hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, kết nối với vùng công nghiệp, logistics và các hành lang vận tải của khu vực Đông Nam Bộ.

Liên danh 5 nhà đầu tư gồm Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (CTCCorp), Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Bình Minh Mới và CTCP Hương Hải - Quảng Ngãi. Đại diện liên doanh là Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ.

Quy mô 3 phân khu trong tổ hợp cảng Cái Mép hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại TP.HCM.

Trong cơ cấu vốn, các nhà đầu tư dự kiến góp gần 30.699 tỷ đồng, phần còn lại được huy động. Trong đó Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ góp 30% vốn, các nhà đầu tư còn lại góp 15-20%.

Phân khu số 3 - Bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu với công suất thiết kế 23,4 triệu TEU mỗi năm, có quy mô khoảng 780,66 ha. Đây là hạng mục lớn nhất trong khu Tổ hợp cảng Cái Mép hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại TP.HCM.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cập nhật tháng 9/2026, Bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu gồm 594,33 ha khu cảng và 186.33 ha mặt nước cảng.

Theo định hướng quy hoạch, mục tiêu đầu tư là cảng container nước sâu cùng hệ thống cầu cảng, bãi container, khu nước trước bến và hạ tầng hậu cần như dịch vụ cung ứng nhiên liệu tàu biển, hoa tiêu, lai dắt, sửa chữa tàu và ứng cứu sự cố tràn dầu...

Theo thiết kế, khu bến cảng có tổng chiều dài cầu bến khoảng hơn 12 km, gồm 33 bến cảng, kèm hệ thống kho tàng, bến bãi và công trình phụ trợ. Dự án còn được trang bị cần cẩu bờ, thiết bị bốc xếp, vận chuyển container cùng hệ thống kiểm soát, quản lý và điều hành khai thác cảng hiện đại.

Dự án có tiến độ triển khai từ năm 2027-2035, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu xây dựng 3 bến cảng, khu nước trước bến, bãi container và các công trình phụ trợ phục vụ khai thác. Giai đoạn tiếp theo bổ sung 30 bến cảng còn lại, cùng hệ thống khu nước, bãi container và hạ tầng vận hành, đồng thời hoàn thiện kết nối với giai đoạn 1.

Cảng dự kiến tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 250.000 tấn. Khi vận hành ổn định, dự án dự kiến sử dụng khoảng 2.000 lao động.

Quy hoạch Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Thời gian hoạt động của toàn dự án là 70 năm.

Dự án nằm trong không gian cảng - công nghiệp - logistics Cái Mép - Thị Vải và có quan hệ trực tiếp với các bến cảng hiện hữu và dự kiến; luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải; đường liên cảng cùng các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Vành đai 4; tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; sân bay Long Thành. Tiếp giáp các khu công nghiệp Phú Mỹ - Cái Mép; các trung tâm logistics và các dự án công nghiệp - năng lượng tại Long Sơn - Cái Mép.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án không phải là một dự án phát triển độc lập nằm ngoài định hướng của Khu thương mại tự do, mà là một hợp phần hạ tầng và không gian phát triển trọng yếu để hiện thực hóa các phân khu mới của Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Tháng 7/2026, TP.HCM ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, với quy mô khoảng 4.165 ha, được tổ chức thành 3 khu chức năng và 8 phân khu.

Quy mô, tỷ lệ góp vốn của các thành viên liên doanh. (Nguồn: QĐ chấp thuận đầu tư)

Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo quy hoạch có quy mô 2.537,4 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 204.658 tỷ đồng chia làm 3 phân khu.

Bao gồm phân khu 3 bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, có tổng vốn lớn nhất, chiếm hơn 153.546 tỷ đồng; phân khu 7 là trung tâm logistics Cái Mép Hạ, có diện tích hơn 906ha, vốn đầu tư gần 28.600 tỷ đồng và phân khu 8 dành cho công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng 850,67 ha, vốn đầu tư gần 22.510 tỷ đồng.

Dự án này từ giữa năm 2025 đã được Tập đoàn Vingroup đề xuất và nộp hồ sơ lên Bộ Tài chính, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ thuộc hệ sinh thái Vingroup, là pháp nhân đang đầu tư siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng.

Vào ngày 28/8, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Công ty CP đô thị du lịch biển Cần Giờ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ; quy hoạch chi tiết khu Bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu và trung tâm logistics Cái Mép Hạ