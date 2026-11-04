Liên đoàn Xiếc Việt Nam giảm 20% giá vé hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 4/11, tin từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, trong tháng 11/2026, đơn vị tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều hình thức dàn dựng phong phú, kết hợp nghệ thuật xiếc với âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại.

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, vào lúc 15h30 ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp miễn phí tại sân khấu ngoài trời trước cửa Rạp Xiếc Trung ương. Chương trình gồm các tiết mục múa lân, múa rồng cùng những màn trình diễn xiếc đặc sắc, phục vụ công chúng trong không gian mở.

Chương trình Sơn Thần Thủy Quái lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Tiếp đó, lúc 16h30 cùng ngày, khán giả có thể thưởng thức chương trình “Sơn Thần Thủy Quái”. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, tác phẩm tái hiện câu chuyện Vua Hùng kén rể cho Mỵ Nương và cuộc tranh tài giữa hai vị thần. Trên nền cốt truyện dân gian quen thuộc, vở diễn được dàn dựng theo hình thức kịch xiếc quy mô lớn, kết hợp công nghệ 3D mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại.

Các tiết mục được kết nối thành mạch truyện xuyên suốt, đưa khán giả đi từ khung cảnh thanh bình thời các Vua Hùng, cuộc gặp gỡ và tranh tài của Sơn Tinh - Thủy Tinh đến trận đại chiến giữa hai thế giới núi rừng và đại dương. Thông qua ngôn ngữ biểu diễn trực quan, sinh động, tác phẩm không chỉ làm mới cách kể một truyền thuyết dân gian mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, tinh thần đoàn kết và sức mạnh con người.

Cũng trong ngày 24/11, vào lúc 20h, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu vở diễn “Lời của tre”. Lấy cây tre làm hình tượng xuyên suốt, tác phẩm khai thác mối gắn bó giữa con người với loài cây thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Vở diễn gồm ba chương: “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”, lần lượt khắc họa ký ức tuổi thơ, cuộc sống làng quê, tình yêu đôi lứa và sức sống của tuổi trẻ.

Nếu “Lũy tre làng” gợi nhắc lời ru, miền ký ức tuổi thơ và vẻ bình dị của làng quê, thì “Tình tre” tái hiện câu chuyện tình yêu đôi lứa bên bến sông, gửi gắm thông điệp về sự thủy chung, gắn bó và cùng nhau vượt qua thử thách. Ở chương cuối, “Thanh âm hào khí”, không gian biểu diễn trở nên sôi động với âm nhạc được tạo nên từ các nhạc cụ tre, kết hợp những tiết mục xiếc và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả.

Thông qua sự kết hợp giữa xiếc, âm nhạc và vũ đạo, “Lời của tre” khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam với sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và tình yêu quê hương, đất nước. Từ hình tượng những thanh tre mộc mạc, tác phẩm gửi gắm niềm tự hào về cội nguồn, những giá trị văn hóa và tâm hồn Việt Nam.

Bên cạnh hai chương trình trên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp “Ước mơ xanh” vào 20h ngày 20/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là hoạt động nghệ thuật thường niên, đồng thời là món quà tinh thần gửi tới các thầy giáo, cô giáo, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Do NSND Tống Toàn Thắng viết kịch bản và đạo diễn, “Ước mơ xanh” kết hợp các ca khúc về thầy cô do ca sĩ biểu diễn trực tiếp với những tiết mục xiếc đặc sắc của nghệ sĩ Liên đoàn. Sự phối hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, trang phục và kỹ thuật biểu diễn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải tình yêu thương, lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những người làm công tác giáo dục.

Vở diễn “Lời của tre”. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Về chính sách ưu đãi, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giảm 20% giá vé đối với cả ba chương trình “Sơn Thần Thủy Quái”, “Lời của tre” và “Ước mơ xanh”. Riêng chương trình “Ước mơ xanh”, sinh viên được hưởng mức giảm 50% giá vé.

Với nội dung và hình thức biểu diễn đa dạng, kết hợp khai thác chất liệu văn hóa dân tộc với những phương thức dàn dựng mới, chuỗi chương trình không chỉ góp phần làm phong phú hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn mở rộng cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật xiếc.