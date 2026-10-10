Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp hóa

Thường vụ Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III. (Ảnh: MG)

Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) có sự tham dự của 66 đại biểu chính thức cùng đại diện các tổ chức hội viên, câu lạc bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và cộng đồng người tập luyện. Đại hội tổng kết hoạt động giai đoạn 2018-2026, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn SFV nhiệm kỳ III. (Ảnh: MG)

Định hướng được Liên đoàn đưa ra là chuyển từ giai đoạn xây dựng nền móng sang phát triển chiều sâu, tập trung vào chuyên nghiệp hóa tổ chức, chuẩn hóa hệ thống thi đấu và đào tạo, phát triển vận động viên trẻ, đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng công nghệ.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng nền tảng phát triển bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.

Được thành lập ngày 22/10/2018 với tên gọi Liên đoàn Trượt băng Việt Nam, tổ chức này đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam vào tháng 5/2021, mở rộng phạm vi hoạt động sang các môn Roller.

Trong tám năm qua, Liên đoàn phải đối mặt với những hạn chế về cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, sân băng đạt chuẩn quốc tế và chi phí trang thiết bị chuyên dụng. Đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện, thi đấu và hợp tác quốc tế.

Dù vậy, SFV cho biết đã tổ chức 26 giải đấu quốc gia ở các môn Roller Sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ trong giai đoạn 2018-2026, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố.

Hệ thống giải đấu được xem là nền tảng để đánh giá chuyên môn, tuyển chọn tài năng trẻ và chuẩn bị lực lượng cho thể thao thành tích cao. Riêng năm 2026, Liên đoàn kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân.

Một dấu mốc đáng chú ý là Roller Sports lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là bước tiến trong quá trình đưa môn thể thao này vào hệ thống thi đấu thành tích cao, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển cho vận động viên và các câu lạc bộ trong nước.

Về hội nhập quốc tế, SFV là thành viên của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate).

Vận động viên Việt Nam đã tham dự nhiều sân chơi như ASIAD, SEA Games, Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á, ISU Junior Grand Prix và các giải vô địch châu Á.

Liên đoàn cũng tăng cường mời chuyên gia quốc tế tham gia đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Chủ tịch SFV phát biểu tại Đại hội, (Ảnh: MG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Chủ tịch SFV cho biết, nhiệm kỳ mới cần tạo ra bước chuyển rõ rệt về chất lượng, thay vì chỉ tập trung gia tăng số người tập luyện và số giải đấu.

Theo ông, phát triển phong trào phải đi cùng đào tạo vận động viên trẻ, ứng dụng khoa học-công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để hình thành một hệ thống phát triển đồng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: chuyên nghiệp hóa quản trị; phát triển phong trào gắn với đào tạo trẻ; chuẩn hóa nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế; chuyển đổi số và đổi mới truyền thông. Công tác đào tạo dự kiến mở rộng sang khoa học thể thao, y học thể thao, dinh dưỡng và phòng, chống doping. Liên đoàn cũng hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hội viên, vận động viên, huấn luyện viên và các giải đấu.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký SFV Trịnh Thị Trang (Ảnh: MG).

Lộ trình được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2028, SFV ưu tiên kiện toàn tổ chức, củng cố hệ thống thi đấu quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn và phát triển vận động viên trẻ. Hoạt động trượt băng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì, trong khi Roller Sports được chú trọng nâng cao chất lượng.

Giai đoạn 2029-2031 sẽ tập trung tăng cường đầu tư cho thể thao thành tích cao, lựa chọn các nội dung có thế mạnh và mở rộng cơ hội tham dự giải quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu nâng cao thành tích vẫn phụ thuộc vào khả năng huy động nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. Thách thức của SFV là chuyển những định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể, tạo con đường phát triển ổn định từ phong trào đến đội tuyển quốc gia.