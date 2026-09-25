Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, thứ 4 bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: BẢO LÂM

Tại đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình hợp nhất hai liên đoàn; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 thành viên. Ông Võ Thanh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ; đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu quần vợt trong cộng đồng; tổ chức các giải đấu có chất lượng; phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ.

Liên đoàn tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; mở rộng quan hệ hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển.