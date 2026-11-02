Liên đoàn Lao động TP.HCM vận động doanh nghiệp thưởng Tết sớm

Ngày 2/11, Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành công văn về giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động.

Sớm trả lương tháng 1/2027, công bố chi thưởng Tết trước 30/11

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đề nghị các công đoàn cơ sở chủ động làm việc với người sử dụng lao động, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm; giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, ngày nghỉ lễ, Tết; thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định có hiệu lực tại thời điểm áp dụng, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận hợp pháp khác.

Đồng thời, công đoàn cơ sở chủ động đề nghị doanh nghiệp trả lương tháng 1/2027 sớm hoặc thống nhất phương án tạm ứng để người lao động mua sắm, đón Tết.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đề nghị công đoàn cơ sở kiến nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch chi thưởng Tết, đặc biệt là mức thưởng, thời điểm chi trả; chủ động vận động doanh nghiệp có điều kiện chi thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11-12/2026 để người lao động có kinh phí mua sắm sớm.

Việc vận động cần căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp nhưng cần kiên trì trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Doanh nghiệp phấn đầu công bố kế hoạch trước ngày 30/11.

Theo Liên đoàn Lao động TP, việc thưởng Tết có nhiều hình thức, thường được gọi là "lương tháng 13" thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận, quy chế và cam kết hợp pháp của doanh nghiệp. Công đoàn cần tham gia ý kiến đối với quy chế thưởng trước khi người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai theo quy định; thương lượng để duy trì, nâng cao phúc lợi phù hợp khả năng của doanh nghiệp.

Trường hợp công ty chưa chốt mức thưởng, công đoàn cần đề nghị thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức để người lao động yên tâm làm việc, tránh để người lao động thiếu thông tin hoặc phát sinh hiểu lầm.

Báo cáo ngay khi phát hiện doanh nghiệp chậm, nợ lương

Công đoàn cơ sở phối hợp thông báo rõ lịch nghỉ Tết, ngày trở lại làm việc, phương án sản xuất và chế độ đối với người làm việc trong dịp Tết; giám sát việc huy động làm thêm giờ đúng quy định...

Song song, công đoàn cơ sở rà soát các trường hợp bị nợ lương, mất việc, giảm việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và các trường hợp khó khăn khác để đề xuất chăm lo theo tiêu chí, nguồn lực và kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP; ưu tiên trường hợp chưa được hỗ trợ, tránh trùng lặp trong cùng nội dung chăm lo.

Công đoàn cơ sở phải báo cáo ngay khi phát hiện doanh nghiệp chậm, nợ lương; chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài; có dấu hiệu ngừng hoạt động, người đại diện không liên lạc được, giải thể, phá sản hoặc có nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể; đề nghị công đoàn cấp trên và cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng yêu cầu công đoàn phường, xã, đặc khu và công đoàn khu công nghiệp quan tâm doanh nghiệp đông lao động, khó khăn về sản xuất, kinh doanh, nợ lương, nợ BHXH hoặc từng phát sinh nợ lương, tranh chấp lao động; tham gia hỗ trợ giải quyết kiến nghị, tranh chấp lao động; phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, tùy thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp; công đoàn cấp xã hoặc công đoàn khu công nghiệp chủ động nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và phối hợp với chính quyền địa phương để đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; đồng thời báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.

Theo kế hoạch, các công đoàn khu công nghiệp và tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ về Liên đoàn Lao động TP.HCM trước ngày 3/12; báo cáo đợt 2 trước ngày 15/1/2027.