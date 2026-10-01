Liên đoàn Lao động tỉnh và Tập đoàn Hoa Lợi ký Quy chế phối hợp

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Hoa Lợi tổ chức ký Quy chế phối hợp.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong nắm bắt tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; chủ động phát hiện, giải quyết từ sớm các kiến nghị, hạn chế phát sinh tranh chấp lao động.

Các công ty thành viên của Tập đoàn Hoa Lợi phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ, nâng cao chất lượng đối thoại và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số; khảo sát, nắm bắt nhu cầu của đoàn viên, người lao động về việc làm, thu nhập, nhà ở, bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe và môi trường làm việc. Qua đó, triển khai các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, LĐLĐ tỉnh và Tập đoàn Hoa Lợi sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, hội thi thợ giỏi, luyện tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và đoàn viên ưu tú; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền trong việc bồi dưỡng, giới thiệu nguồn phát triển đảng viên theo quy định...

Đại diện Tập đoàn Hoa Lợi phát biểu tại hội nghị.

Tập đoàn Hoa Lợi hiện có 23 nhà máy với khoảng 120.000 lao động tại Thanh Hóa. Việc ký kết Quy chế phối hợp tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm trong xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ cán bộ công đoàn các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.