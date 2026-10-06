Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng đầu năm 2026, tình hình việc làm, đời sống và thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cơ bản ổn định. Toàn tỉnh có 1.770 CĐCS với hơn 405 nghìn đoàn viên; phần lớn CNLĐ đã qua các lớp đào tạo nghề, trình độ sơ cấp và trung cấp chiếm tỷ lệ cao, nhận thức về chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động (NLĐ) được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng, có 123/152 CĐCS đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị viên chức, NLĐ (đạt 81%) và 986/1.297 CĐCS doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ (đạt 76%). Có 996/1.324 doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể (đạt 88%), trong đó có 130 bản ký mới. Có 1.100/1.279 CĐCS doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; các CĐCS doanh nghiệp chủ động đề xuất với người sử dụng lao động quan tâm hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; 122/854 doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cho NLĐ.

Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNLĐ, đặc biệt là đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 204.417 lượt đoàn viên, NLĐ được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026” tại Khu công nghiệp Bảo Minh, huy động 50 gian hàng (giảm giá, giá ưu đãi, 0 đồng) phục vụ nhu cầu thiết yếu của NLĐ; hỗ trợ 2.000 voucher mua hàng với tổng trị giá 600 triệu đồng; tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ như chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Bữa cơm tất niên công đoàn” với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; huy động nguồn lực trao hỗ trợ 7 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 412 triệu đồng.

Hoạt động “Tháng nghe đoàn viên, NLĐ nói” được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, đã có 2.067 ý kiến của đoàn viên, NLĐ được cấp có thẩm quyền trao đổi, giải đáp, tháo gỡ, tập trung các nhóm vấn đề về chế độ, chính sách đối với NLĐ, về thiết chế công đoàn, nhà ở xã hội, tín dụng đen, trật tự ATGT và các vấn đề đoàn viên, NLĐ quan tâm. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và trên 326 nghìn lượt đoàn viên NLĐ được học tập, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 được tổ chức sôi nổi ở các cấp công đoàn, có 140 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể được tuyên dương.

Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức sôi nổi ở các cấp công đoàn, qua đó tạo không khí phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận các nội dung về giải pháp phát triển đoàn viên; thương lượng, ký kết, thực hiện, giám sát thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn xét công nhận sáng kiến tại CĐCS.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hải Long biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và quan hệ lao động; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Tổ công đoàn số”; hoàn thành Đề án thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển Đảng trong công nhân lao động…