Liên đoàn Lao động tỉnh trao hơn 100 suất quà, học bổng nhân dịp Tết Trung thu

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà trung thu cho đại diện Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh trong đêm hội trăng rằm

Theo đó, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, các đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại 14 công đoàn cơ sở; đồng thời trao 87 suất học bổng cho các cháu là con đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 100 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà trung thu cho đại diện công đoàn cơ sở và thiếu niên, nhi đồng tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn

Tại các đơn vị, cùng với các phần quà, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên và chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, chăm ngoan, học giỏi.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà trung thu cho thiếu niên, nhi đồng tại Đêm hội trăng rằm Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các công đoàn cơ sở, các gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con em trong dịp Tết Trung thu, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động và con đoàn viên.