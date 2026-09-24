Liên đoàn Lao động tỉnh trao hơn 100 suất quà, học bổng nhân dịp Tết Trung thu
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà trung thu các công đoàn cơ sở và trao học bổng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, các đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại 14 công đoàn cơ sở; đồng thời trao 87 suất học bổng cho các cháu là con đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 100 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh.
Tại các đơn vị, cùng với các phần quà, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên và chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, chăm ngoan, học giỏi.
Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các công đoàn cơ sở, các gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con em trong dịp Tết Trung thu, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động và con đoàn viên.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-trao-gan-100-suat-qua-trung-thu-cho-con-doan-vien-nguoi-lao-dong-5105266.html