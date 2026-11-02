Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 2-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên cùng tìm hiểu câu chuyện “Các chú phải nhớ công nhân trẻ tốt lắm” của tác giả Nguyễn Đức Thuận. Câu chuyện kể về cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ công đoàn, thể hiện sự quan tâm của Người đối với đời sống công nhân và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong vận động, giáo dục, chăm lo người lao động. Những lời căn dặn của Bác nhấn mạnh yêu cầu cán bộ công đoàn phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân; quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện để công nhân trẻ học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, phát huy sáng kiến. Việc giáo dục, bồi dưỡng người lao động cần gắn với nhiệm vụ cụ thể và thực tiễn lao động, sản xuất.

Từ nội dung chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hướng về cơ sở; kịp thời tham mưu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hằng ngày.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng sinh nhật cán bộ công đoàn có ngày sinh trong tháng 11.

Dịp này, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chúc mừng sinh nhật cán bộ, đoàn viên, người lao động có ngày sinh trong tháng 11. Đây là hoạt động được cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì thường xuyên nhằm quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn bó và xây dựng tập thể đoàn kết.