Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân
Tại ngày hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các công đoàn cơ sở; kết nạp, ra mắt 8 đoàn viên công đoàn mới; tổ chức mini game tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam với các nội dung về lịch sử, truyền thống của tổ chức Công đoàn và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các hoạt động góp phần giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về tổ chức Công đoàn, nâng cao nhận thức và tăng cường sự gắn bó với tổ chức.
Tối 22/11, tại xã Phục Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, xã Phục Hòa; đại diện các cụm thi đua và đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động.
Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy được lồng ghép thông qua hình thức sân khấu hóa với những tình huống trực quan, sinh động. Qua đó, giúp người lao động nhận diện tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa tệ nạn này tại nơi làm việc và trong cộng đồng.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng 4 phần quà, động viên các kíp công nhân đang trực tiếp tham gia sản xuất tại Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tạo không khí giao lưu, gắn kết, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-cong-nhan-3194706.html