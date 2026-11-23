Tối 22/11, tại xã Phục Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, xã Phục Hòa; đại diện các cụm thi đua và đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động.

Ra mắt 8 đoàn viên công đoàn mới tại ngày hội.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy được lồng ghép thông qua hình thức sân khấu hóa với những tình huống trực quan, sinh động. Qua đó, giúp người lao động nhận diện tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa tệ nạn này tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà, động viên các kíp công nhân đang trực tiếp tham gia sản xuất tại Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng 4 phần quà, động viên các kíp công nhân đang trực tiếp tham gia sản xuất tại Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tạo không khí giao lưu, gắn kết, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.