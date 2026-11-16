Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2026

Học viên tham gia Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2026.

Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác Công đoàn, Trưởng Bộ phận Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn, Phó Trưởng Bộ phận Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo ban Công tác Công đoàn, cán bộ Bộ phận Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh và đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Tài Phong nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý, sử dụng tài chính minh bạch, đúng quy định trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các chuyên đề trọng tâm và tích cực trao đổi những vướng mắc thực tiễn tại cơ sở để nâng cao hiệu quả áp dụng sau tập huấn.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu và học viên đã được nghe các báo cáo viên đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, thiết thực: Triển khai Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công đoàn về tài chính công đoàn; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và quy trình đóng kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hạch toán và sử dụng phần mềm kế toán tại cơ sở. Các kiến nghị đều được đội ngũ báo cáo viên và cán bộ chuyên môn giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính công đoàn các cấp trong tỉnh được trang bị thêm kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành chuẩn xác, góp phần đưa công tác tài chính công đoàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ và hiệu quả.