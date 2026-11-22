Tham gia giải đấu có 66 vận động viên, chia thành 33 cặp. Các vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thi đấu các nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam phong trào và đôi nam nữ phong trào.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, người lao động. Khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn hóa và lành mạnh.

Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và các giải phong trào cho những đôi vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.