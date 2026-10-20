Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 20-10, tại xã Suối Hiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Mâm cơm đoàn kết - Ấm áp yêu thương” và gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026).

Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi nấu ăn có 8 đội đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; mỗi đội 5 - 6 thành viên. Trong thời gian 90 phút, các đội thực hiện chế biến, trang trí mâm cơm truyền thống gia đình Việt Nam dành cho 10 người ăn, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị, trình bày đẹp mắt, thể hiện được nét văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các đội chế biến món ăn.

Cắt tỉa rau củ để trang trí cho món ăn.

Sau phần chế biến, các đội thuyết trình về tên gọi, ý tưởng, các món ăn và thông điệp gửi gắm qua từng mâm cơm. Ban giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí về nội dung mâm cơm và giá trị dinh dưỡng; chất lượng và kỹ thuật chế biến món ăn; hình thức trình bày; thuyết trình; vệ sinh, an toàn thực phẩm và chấp hành quy định. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội.

Đội thi trình bày món ăn.

Mỗi đội thực hiện một mâm cơm dành cho 10 người ăn.

Các món ăn được chuẩn bị chu đáo.

Đại diện đội thuyết trình về mâm cơm thực hiện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải nhất và nhì cho các đội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng các nữ đoàn viên tham gia hội thi.