Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng quà doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên (xã Hoàng Văn Thụ)

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên (xã Hoàng Văn Thụ), Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương (xã Đồng Đăng) và Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật (phường Tam Thanh).

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên (xã Hoàng Văn Thụ)

Tại các doanh nghiệp, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các thành viên đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập và công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đoàn tặng hoa và quà, gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, người lao động các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương (xã Đồng Đăng)

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của công đoàn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn tăng cường kết nối, nắm bắt tình hình thực tế tại doanh nghiệp, qua đó phối hợp thúc đẩy việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật (phường Tam Thanh)

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, LĐLĐ tỉnh tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.