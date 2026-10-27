Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, trao đổi các chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở và vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công đoàn tại cơ sở, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và tìm hướng tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.