Liên đoàn lao động tỉnh tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; một số ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh cùng các đại biểu là cán bộ công đoàn các xã, phường: Thanh Liêm, Lý Thường Kiệt, Bình An, Vĩnh Trụ và cán bộ công đoàn các khu công nghiệp Châu Sơn, Thanh Liêm, Thái Hà.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hải Long nhấn mạnh: Điều lệ Công đoàn Việt Nam là văn bản có ý nghĩa nền tảng, quy định những vấn đề cơ bản về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, việc nắm vững Điều lệ, hiểu đúng và vận dụng thống nhất các quy định vào thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành; chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, chú trọng vận dụng kiến thức được tập huấn vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; gắn việc thực hiện Điều lệ với nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Công đoàn giới thiệu những điểm mới trong sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV và những nội dung mới của Hướng dẫn thi hành Điều lệ. Chương trình cũng dành thời gian để cán bộ công đoàn trao đổi, thảo luận, nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, qua đó làm rõ những quy định và quy trình nghiệp vụ cần áp dụng thống nhất.