Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cấp công đoàn cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất phương thức hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng quy định, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Công đoàn truyền đạt các nội dung tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Công đoàn truyền đạt những điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ khóa XIV; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động công đoàn cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai thực hiện Điều lệ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.